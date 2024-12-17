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مشاهير العرب - بدء عزاء الفنان نبيل الحلفاوي بمسجد الشرطة «صور» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بدء عزاء الفنان نبيل الحلفاوي بمسجد الشرطة «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بدء عزاء الفنان نبيل الحلفاوي بمسجد الشرطة «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 06:36 مساءً - بدأ منذ قليل عزاء الفنان نبيل الحلفاوي، والمقام في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد رحيله عن عالمنا الأحد، 15 ديسمبر 2024 متأثرا بأزمة صحية أسفرت عن وفاته.

وكان أبرز الحاضرين لعزاء الفنان نبيل الحلفاوي، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الذي كان أول الحاضرين، والعديد من نجوم الفن، الذين حرصوا على الحضور لمساندة نجليه خالد ووليد الحلفاوي.

عزاء نبيل الحلفاوي

وفاة نبيل الحلفاوي

كان نبيل الحلفاوي، رحل عن عالمنا في 15 ديسمبر الماضي بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 77 عاما، بعد مسيرة فنية غنية بالأعمال السينمائية والدرامية.

نبيل الحلفاوي

وشيعت جنازة الفنان نبيل الحلفاوي الأحد الماضي من مسجد الشرطة.

وكان أبناء الحلفاوي، أعلنا موعد ومكان جنازته، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «مش القبطان اللي كاتب التويته ديه للأسف.. إحنا ولاده وليد وخالد الحلفاوي.. الوالد ربنا استجاب لدعاه ولم يمر بعذاب طويل مع مرض وألم طويل، كان دائما بيدعي بكده وربنا ما خذلوش. شكرا على كل الحب والدعاء، وصلاة الجنازة اليوم الأحد 15 ديسمبر بمسجد الشرطة بزايد بعد صلاة العشاء»

تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نبيل الحلفاوي

عانى الفنان نبيل الحلفاوي، قبل وفاته، من أزمة صحية متعلقة بالجهاز التنفسي، وتم على إثرها نقله إلى المستشفى ووضعه تحت الملاحظة الطبية المركزة.

وتطلبت حالة الحلفاوي، استخدام قناع الأكسجين لتخفيف صعوبات التنفس، ولكن تدهورت حالته الصحية مما اضطر الأطباء لنقله للعناية المركزة ووضعه علي جهاز تنفس صناعي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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