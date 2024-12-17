مشاهير العرب - طرح البوستر الرسمي لمسلسل «إقامة جبرية» لـهنا الزاهد | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 06:16 مساءً - كشفت الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن البوستر التشويقي لمسلسل «إقامة جبرية» خلال الساعات القليلة الماضية، والذي من المقرر انطلاقته عبر منصة WATCH IT الرقمية.

وشاركت هنا الزاهد، المتابعين عبر حسابها على «إنستجرام» البوستر التشويقي لمسلسل «إقامة جبرية»، قائلة: «إقامة جبرية»، وذلك استعدادا لانطلاقته خلال الفترة المقبلة.

قصة مسلسل إقامة جبرية

تدور أحداث مسلسل إقامة جبرية في إطار من الإثارة والتشويق، حول مجموعة من الأشخاص المحتجزين في مكان واحد وسط ظروف غامضة، مع تصاعد الأحداث وزيادة التوتر بين الشخصيات، تبدأ الأسرار بالانكشاف، ويعرض المسلسل في عشر حلقات،

كما تقوم هنا الزاهد بدور صيدلانية تعاني من أزمة نفسية في التعامل مع الرجال، وتسعى الطبيبة النفسية «صابرين» ووالدة محمد الشرنوبي، إلى مساعدتها، بينما يؤدي محمد الشرنوبي دور بطل عالمي في السباحة.

أبطال مسلسل إقامة جبرية

مسلسل إقامة جبرية بطولة كل من هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، ومحمد الشرنوبي، صابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، ومن من إخراج أحمد سمير فرج وتأليف أحمد عادل..