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مشاهير العرب - كسر في القدم.. «شيكو» يكشف لـ كلمتك تطورات حالته الصحية | صور - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - كسر في القدم.. «شيكو» يكشف لـ كلمتك تطورات حالته الصحية | صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - كسر في القدم.. «شيكو» يكشف لـ كلمتك تطورات حالته الصحية | صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 05:52 مساءً - استحوذت الحالة الصحية للفنان شيكو على اهتمام قطاع كبير من الجمهور خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أعلن المستشار تركى أل شيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن تعرض شيكو لكسر أدى لتدخل جراحي.

وكشف الفنان شيكو، في تصريحات خاصة لـ كلمتك عن تطورات حالته الصحية، قائلا: «أنا الحمدلله بخير وزي الفل، هو جرح في إحدى القدمين، مشيرا إلى أنه يتمكن من الحركة بها».

وكان تركي آل شيخ، كشف عن تعرض شيكو لوعكة صحية عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، وقال ساخرا: «الحمد على سلامة الفنان الكبير شيكو والذي تعرض لإصابة شديدة في ركبته تطلبت تدخل جراحي يبدو أنه تعرض للحسد على الفيلم الذي مر عليه 2311 يوما دون تصوير ولم ير النور، أنا الآن بصدد دراسة ملفات محامين كبار للتقدم بطلب الوصاية عليه».

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، في يوليو الماضي عن بدء التحضير لفيلم كوميدي جديد بطولة النجم شيكو بعنوان «تافه جداً، وذلك ضمن خطة هيئة الترفية لإنتاج عدة أفلام مصرية وسعودية.

وكشف حينها تركي آل الشيخ، أن الفيلم سينافس به عالميًا خلال الفترة المقبلة فضلا عن تنفيذها بالتعاون مع مصورين ومخرجين عالميين.

شيكو

آخر أعمال شيكو

جدير بالذكر، أن آخر أعمال شيكو مسلسل «خالد نور وولده نور خالد» الذي عرض خلال موسم رمضان 2024 بالتعاون مع النجم كريم محمود عبد العزيز.

ودارت أحداث مسلسل خالد نور وولده نور خالد عن صدفة جمعت أب وابنه مع اختلافات كبيرة في الزمن، وحدوث فجوة زمنية، مما أدى إلى ظهور رجل وابنه في نفس العمر سويًا، بسبب انفجار في المفاعل النووي الذي كان يعمل به، ويعمل الأب وابنه على إصلاح ذلك الأمر، وتتوالى المفاجآت والأحداث المشوقة والكوميدية خلال الـ15 حلقة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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