مشاهير العرب - تامر حسني يستعد لحفل غنائي ضخم في الرياض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 05:22 مساءً - يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات ليلة رأس السنة في الرياض، ومن المفترض أن يقدم باقة من أفضل أعماله الغنائية التي طرحت مؤخرا.

وفي هذا السياق، كشفت الشركة المنظمة لحفل تامر حسني في الرياض عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن تفاصيل حفله، قائلة: «مسيلي على الحبايب، التقدم واللي غايب، بنولع الأجواء مع الفنان تامر حسني، على مسرح أبو بكر سالم، تطرح التذاكر 18 ديسمبر، الساعة 9:00 م».

آخر أعمال تامر حسني

ومن ناحية أخرى، ينتظر تامر حسني وهنا الزاهد عرض فيلمه «ري ستارت»، الذي يعد التعاون الثاني بينهما بعدما قدما معا فيلم «بحبك» الذي تم عرضه في عام 2022، ومن المقرر عرض الفيلم في موسم عيد الفطر المقبل.

أبطال فيلم ري ستارت

ويضم فيلم ري ستارت، في بطولته، عدد من نجوم الفن بجانب تامر حسني، وهم: هنا الزاهد، باسم سمرة، ومحمد ثروت، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

وعرض لـ الفنان تامر حسني، بدور العرض السينمائية فيلم «تاج»، وذلك خلال موسم أفلام عيد الأضحى، وحقق نجاحا كبيرا بيت الجمهور، ودارت أحداث الفيلم حول حياة التوأم تاج وهارون، اللذان يمران بالعديد من الأزمات، ومع امتلاكهما لقدرات خارقة، تتسبب في وقوع العديد من المفارقات لهما.