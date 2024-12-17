مشاهير العرب - بعد حصوله على البراءة.. عصام صاصا في صدارة التريند «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 05:02 مساءً - تصدر اسم مطرب المهرجانات عصام صاصا مؤشرات البحث عبر تريند «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد صدور حكما بقبول الاستئناف الخاص به على حبسه عاما بتهمة التزوير.

وكان عصام صاصا، أعرب عن سعادته بالحصول على البراءة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «الحمد لله، براءة».

مصير عصام صاصا بعد قبول الاستئناف

وقال دفاع مطرب المهرجانات عصام صاصا، إن موكله سينهي إجراءات الإفراج عنه بعد قضاء عقوبة السجن 6 شهور في قضية تعاطي مواد مخدرة وتسببه في دهسه مواطن أعلى الطريق الدائري.

وقضت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، بقبول استئناف عصام صاصا وشقيقه على حكم حبسهما سنة مع الشغل في قضية تزوير، شكلا وتأييد الحبس سنة مع وقف تنفيذ العقوبة ثلاثة سنوات.

وكانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بزينهم، عاقبت مطرب المهرجانات الشعبي «عصام صاصا» وشقيقه «محمد» بالسجن مع الشغل والسجن 10 سنوات للمتهمين الأخرين في واقعة تزوير محرر رسمي.

واستمعت محكمة جنايات الجيزة، إلى طلبات دفاع عصام صاصا وشقيقه وآخرين في قضية التزوير، والذي التمس البراءة تأسيسا على خمسة دفوع، أولها: انتفاء ركن جريمة التزوير بركنيها المادي والمعنوي، وثانيها: انتفاء القصد الجنائي الخاص والعام من علم وإرادة، وثالثها: انتفاء الأسباب الدافعة لارتكاب جريمة التزوير ورابعها: انعدام المصلحة لكل من المتهم بالتزوير والمتهم بالتزوير لصالحه، وخامسا: بطلان تحريات المباحث لفقدها شرطي الكفاية والجدية.