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موعد عرض مسلسل القدر على MBC - أخبار كلمتك

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موعد عرض مسلسل القدر على MBC - أخبار كلمتك

موعد عرض مسلسل القدر على MBC - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 04:36 مساءً - مسلسل القدر، ينتظر عشاق الدراما المعربة والمقتبسة من الدراما التركية انطلاق عمل جديد يجمع نجوم الفن في سوريا ولبنان وهو مسلسل القدر.

موعد انطلاق مسلسل القدر على MBC

وفيما يتعلق بموعد انطلاق مسلسل القدر على قناة MBC فإن ذلك سيكون يوم 29 ديسمبر الجاري وسيعرض المسلسل من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 7 بتوقيت مصر و8 بتوقيت السعودية، ويتكون مسلسل القدر من 45 حلقة وسيعرض على منصة شاهد وMBC.

بوستر مسلسل القدر يجمع قصي خولي ورزان جمال 

وبعيدا عن عدد حلقات مسلسل القدر فإن منصة شاهد  طرحت البوستر الرسمي لمسلسل القدر الذي يشارك به مجموعة من النجوم.

وتصدر الأبطال الثلاثة بوستر مسلسل القدر وهم رزان جمال وديمة قندلفت وبينهم قصي خولي.

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مسلسل القدر.. تفاصيل أحدث الأعمال العربية المقتبسة من الدراما التركية 

  مسلسل القدر هو نسخة معربة من المسلسل التركي لعبة القدر، ومن المتوقع أن يكون لهذا المسلسل صدى واسع بين جمهور الدراما العربية خاصة بعد نجاح تجارب سابقة للدراما المعربة.

يُذكر أن مسلسل القدر يشارك في بطولته نخبة من نجوم الدراما اللبنانية والسورية، مما يجعل الجمهور في حالة ترقب كبير أبرزهم رزان جمال وقصي خولي وديمة قندلفت.

ومن المقرر أن ينطلق عرض مسلسل القدر يوم ٢٤ ديسمبر الجاري على منصة شاهد وسيكون متاحا للجمهور في مصر على شاهد يوم ٢٩ ديسمبر الجاري.

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“الثمن”  تجربة سابقة لرزان جمال في عالم الدراما المعربة 

رزان جمال، اشتهرت بأدوارها المؤثرة في أعمال مثل مسلسل “ما وراء الطبيعة” ولها تجربة ناجحة في عالم الدراما المعربة من خلال مسلسل الثمن الذي شاركت في بطولته إلى جانب كل من باسل خياط ونيقولا معوض وسارة أبي كنعان وهو مقتبس من المسلسل التركي ويبقى الحب. 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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