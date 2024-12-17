مشاهير العرب - «الثقافة» تحتفي بالذكرى الـ50 لرحيل فريد الأطرش بقصر الأمير بشتاك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 03:57 مساءً - يستضيف بيت الغناء العربي، بقصر الأمير بشتاك، بشارع المعز لدين الله الفاطمي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، الخميس 19 ديسمبر، الساعة الثامنة مساء. أمسية جديدة من أمسيات صالون مقامات بعنوان «فريد الأطرش.. لحن الخلود»، إعداد و تقديم الناقدة الموسيقية، إيناس جلال الدين، وفي ضيافتها الدكتور هاني الحمزاوي وفرقته الموسيقية.

وتعد الأمسية في الذكرى الخمسين لرحيل الموسيقار الكبير فريد الأطرش، الذي رحل عن عالمنا في 26 ديسمبر من عام 1974، حيث يستعرض الفنان د.هاني الحمزاوي مع الحضور رحلة الموسيقار الكبير مع عالم الفن، ويشدو بمصاحبة فرقته الموسيقية باقة من أبرز الحانه.

ويسلط الضوء على تجربة فريد الأطرش المتفردة بين الغناء والتلحين، واسلوبه ذو الطابع الخاص في العزف على العود، حتى لازمه لقب «ملك العود» لارتباطه الوطيد بتلك الآلة، التي أثرت بألحانه تاريخ الموسيقى المصرية والعربية.