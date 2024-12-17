مشاهير العرب - «الثقافة» تحتفي بالذكرى الـ50 لرحيل فريد الأطرش بقصر الأمير بشتاك - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد حصوله على البراءة.. عصام صاصا في صدارة التريند «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد حصوله على البراءة.. عصام صاصا في صدارة التريند «صور» - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:02 - سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:02 - سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:02 - «المركزي المصري» يحدد سعر الفائدة في آخر اجتماع لعام 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:02 - «المركزي المصري» يحدد سعر الفائدة في آخر اجتماع لعام 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:02 - سعر الدولار أمام الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:02 - سعر الدولار أمام الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:02 - عاجل| مصدر مطلع ينفي وجود زيارة مرتقبة لـ «نتنياهو» إلى القاهرة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:02 - عاجل| مصدر مطلع ينفي وجود زيارة مرتقبة لـ «نتنياهو» إلى القاهرة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:02 - مصادر مطلعة تكشف موعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:02 - مصادر مطلعة تكشف موعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

الوطنية للانتخابات تواصل جولاتها الميدانية بمدارس الجيزة للتوعية بأهمية المشاركة في التصويت - أخبار كلمتك

الوطنية للانتخابات تواصل جولاتها الميدانية بمدارس الجيزة للتوعية بأهمية المشاركة في التصويت - أخبار كلمتك

الكشف عن حوار ساخن لاول مرة بين الرئيس علي ناصر محمد والرئيس سالمين حول تنفيذ حكم الاعدام - أخبار كلمتك

الكشف عن حوار ساخن لاول مرة بين الرئيس علي ناصر محمد والرئيس سالمين حول تنفيذ حكم الاعدام - أخبار كلمتك

مع اقتراب تحرير صنعاء .. بدء بيع هذه العقارات استعدادا للفرار - أخبار كلمتك

مع اقتراب تحرير صنعاء .. بدء بيع هذه العقارات استعدادا للفرار - أخبار كلمتك

الترسانة يتغلب على القناة بثنائية في دوري المحترفين (صور) - أخبار كلمتك

الترسانة يتغلب على القناة بثنائية في دوري المحترفين (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - «الثقافة» تحتفي بالذكرى الـ50 لرحيل فريد الأطرش بقصر الأمير بشتاك - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - «الثقافة» تحتفي بالذكرى الـ50 لرحيل فريد الأطرش بقصر الأمير بشتاك - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «الثقافة» تحتفي بالذكرى الـ50 لرحيل فريد الأطرش بقصر الأمير بشتاك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 03:57 مساءً - يستضيف بيت الغناء العربي، بقصر الأمير بشتاك، بشارع المعز لدين الله الفاطمي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، الخميس 19 ديسمبر، الساعة الثامنة مساء. أمسية جديدة من أمسيات صالون مقامات بعنوان «فريد الأطرش.. لحن الخلود»، إعداد و تقديم الناقدة الموسيقية، إيناس جلال الدين، وفي ضيافتها الدكتور هاني الحمزاوي وفرقته الموسيقية.

أمسية رحيل فريد الأطرش

وتعد الأمسية في الذكرى الخمسين لرحيل الموسيقار الكبير فريد الأطرش، الذي رحل عن عالمنا في 26 ديسمبر من عام 1974، حيث يستعرض الفنان د.هاني الحمزاوي مع الحضور رحلة الموسيقار الكبير مع عالم الفن، ويشدو بمصاحبة فرقته الموسيقية باقة من أبرز الحانه.

ويسلط الضوء على تجربة فريد الأطرش المتفردة بين الغناء والتلحين، واسلوبه ذو الطابع الخاص في العزف على العود، حتى لازمه لقب «ملك العود» لارتباطه الوطيد بتلك الآلة، التي أثرت بألحانه تاريخ الموسيقى المصرية والعربية.

اقرأ أيضاً
وزير الثقافة ومحافظ الجيزة يفتتحان قصر الإبداع الفني بـ 6 أكتوبر

وزير الثقافة و حسين فهمي.. أبرز حضور عزاء زوج لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية

8 يناير.. «الثقافة» تحتفي برموز الإبداع بمصر

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

مشاهير العرب - «شهادة معاملة أطفال» يعيد محمد هنيدي للدراما في موسم رمضان 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق