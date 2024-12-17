مشاهير العرب - ياسمين رئيس تغيب عن موسم رمضان 2025 لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 03:57 مساءً - فاجأت الفنانة ياسمين رئيس، قطاع كبير من محبيها بغيابها عن المشاركة بموسم رمضان 2025، وذلك بعدما قرر صناع العمل تأجيله نظرا لحساسية الموضوع الذي تناقشه فكرة العمل.

وكانت ياسمين رئيس، كشفت عن أسباب تأجيل مسلسل «قتل اختياري» عن المشاركة في موسم رمضان 1015، قائلة: «لم يكن قراري والمسلسل يناقش قضية مهمة عن أطفال "متلازمة داون" وكان مهم يتعرض في وقت ياخد حقه فيه».

وأضافت ياسمين رئيس: «لازم نكون محضرين أكتر للفكرة سواء طبياً أو دينياً، مشيرة إلى أنها تسعى إلى تقديم الفكرة بشكل مختلف والموضوع قريب من قلبي أوي، وكان لازم يبقى فيه استعداد أكتر لتحضير الورق».

آخر أعمال ياسمين رئيس

ومن ناحية آخرى، تعيش ياسمين رئيس حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث عرض لديها فيلم «الهنا اللي أنا فيه» بالتعاون مع الفنان كريم محمود عبد العزيز مؤخرا.

وتنطلق أحداث فيلم «الهنا اللي أنا فيه» حول، شخصية الدكتور أحمد، والمهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، ويُفاجأ بزوجته تعرض على صديقتها.

أبطال فيلم الهنا اللي أنا فيه

يضم فيلم «الهنا اللي أنا فيه» في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم: كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، وياسمين رئيس، ومريم الجندي، وحاتم صلاح، معتز التوني، محمد أوتاكا، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.