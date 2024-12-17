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"بيت الجاز" رواية جديدة لنورا ناجي - أخبار كلمتك

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"بيت الجاز" رواية جديدة لنورا ناجي - أخبار كلمتك

"بيت الجاز" رواية جديدة لنورا ناجي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - يصدر قريبا عن دار الشروق للنشر والتوزيع، رواية “بيت الجاز” للكاتبة نورا ناجي، وذلك ضمن الإصدارات الجديدة التي تصدرها الدار قبل انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025. 

الكاتبة نورا ناجي 

نورا ناجى، كاتبة من مواليد 1987، بدأت النشر سنة 2014، وصدر لها روايات "بانا"، و"الجدار"، و"بنات الباشا" وكتاب بعنوان "الكاتبات والوحدة"، ورواية "أطياف كاميليا" سنة 2019. وفى عام 2021، فازت رواية "أطياف كاميليا" بجائزة يحيى حقى من بين 130 عملا روائيا قرأته لجنة التحكيم.

وحصلت نورا ناجي على جائزة الدولة التشجيعية فى دورتها التاسعة والستين، فى فرع الآداب، عن مجموعتها القصصية "مثل الأفلام الساذجة".

ويشار إلى أن المجموعة القصصية "مثل الأفلام الساذجة" صدرت عن دار الشروق للنشر، وهى أول مجموعة قصصية لها في مسيرتها الأدبية، وفيها تقدم حكايات متنوعة متشابكة، وكراكيب من الذاكرة المهملة، التي تعيد ترميمها.

وفى هذه المجموعة القصصية "مثل الأفلام الساذجة"، تقدم نورا ناجى للقارئ عالما لا يختلف عن عوالم القراء، فتصبح القصة بمثابة مرآة يرى فيها القارئ مشاهد من حياته ربما قد يكون نسيها، فتعيد ترميم ذكراته من خلال هذه القصص وعوالم أبطالها.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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