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مشاهير العرب - «الحريفة 2 يواصل الصدراة في الأسبوع الأول من عرضه بهذا الرقم | صور - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «الحريفة 2 يواصل الصدراة في الأسبوع الأول من عرضه بهذا الرقم | صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «الحريفة 2 يواصل الصدراة في الأسبوع الأول من عرضه بهذا الرقم | صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 03:27 مساءً - مازال فيلم «الحريفة 2 من بطولة الفنان نور النبوي يواصل الصدارة في حجم الإيرادات من انطلاقته بدور العرض السينمائية حتى وقتنا الحالي.

وحقق فيلم الحريفة، في شباك التذاكر أمس الإثنين أكثر من 2 مليون و 612 ألف جنيها خلال الساعات القليلة الماضية، ليصل الإجمالي إلى 11 مليون جنيه في الأسبوع الأول من عرضه.

فيلم الحريفة 2

تفاصيل فيلم الحريفة 2

ويستكمل الجزء الثاني من الحريفة الذي جاء تحت شعار «الريمونتادا» أحداث الجزء الأول، حيث يدور حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، وتعاهدهم على استكمال الحلم سويًا.

دارت أحداث فيلم «الحريفة» الجزء الأول حول «ماجد» لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

فيلم الحريفة 2

أبطال فيلم الحريفة 2

فيلم الحريفة 2، يضم في بطولته، عدد من الفنانين أبرزهم: نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، نور إيهاب، ومجدى بدر، نورين أبو سعدة، ودونا إما، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين وأحمد فهمي ونجم الكرة العالمي الإنجليزي مايكل أوين، والمعلق الرياضي أيمن الكاشف، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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