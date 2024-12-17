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مليون نسخة بتخفيضات تصل لـ 70 ٪؜ في معرض الدقي للكتاب (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

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مليون نسخة بتخفيضات تصل لـ 70 ٪؜ في معرض الدقي للكتاب (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

مليون نسخة بتخفيضات تصل لـ 70 ٪؜ في معرض الدقي للكتاب (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 10:59 صباحاً - معرض كتاب الدقي، هو حدث سنوي ينتظره عشاق القراءة بفارغ الصبر، حيث يقدم خصومات تصل إلى 70% على أكثر من مليون كتاب.

يقام المعرض بإحدى المكتبات  بالدقي خمس مرات في العام، ويشهد إقبالًا كبيرًا من القراء والمهتمين بالكتب.

 

أنواع الكتب والتخفيضات

 يشارك في المعرض 150 دار نشر مختلفة، تتنوع بين العربية والأجنبية، وتغطي مجموعة واسعة من الموضوعات والقضايا مثل السيكولوجي، العلمي، الديني، الأدب، التاريخ، وكتب الأطفال، وأكثر الكتب طلبًا في المعرض هي الروايات وكتب علم النفس والتنمية البشرية، ويتم تنظيم وضع الكتب في المعرض حسب دور النشر، مما يسهل على الزوار العثور على ما يبحثون عنه.

 

قسم الأطفال

 يحتوي المعرض على قسم مخصص للأطفال، يقدم جميع أنواع الكتب التعليمية والترفيهية، بالإضافة إلى الألعاب المناسبة لجميع الأعمار، وتبدأ الخصومات في هذا القسم من 15% وتصل إلى 70%.
 

قسم الكتب المستعملة

 يتميز روف المعرض بوجود قسم للكتب المستعملة، حيث يمكن للزوار شراء أي كتاب بسعر موحد قدره 50 جنيها. يحتوي هذا القسم على العديد من الكتب الجديدة التي تباع بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى مجموعات من الكتب تباع ككتاب واحد بسعر 50 جنيها.

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مبادرة تبادل الكتب

 يتم إطلاق مبادرة لتبادل الكتب بين القراء بدون رسوم، حيث يقوم القراء بإيداع الكتب لدى المكتبة ليتم فحصها والتأكد من أنها أصلية وغير تالفة. يتم تخصيص يوم لتجمع أصحاب الكتب وتبادلها، مما يعزز التبادل الثقافي والمعرفي بين القراء.
 

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قسم المنتجات اليدوية

 لا يقتصر المعرض على الكتب فقط، بل يحتوي أيضًا على قسم دكاكين صغيرة يعرض منتجات يدوية متنوعة مثل الكروشيه، النوت بوك الجلد، المجات المطبوع عليها، مشغولات المكرمية، الإكسسوارات، الفخار، الخزف، والشنط. هذا القسم يجذب الزوار الذين يهتمون بالمنتجات اليدوية الفريدة والمصنوعة بحرفية عالية.

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تجربة الزوار 

 تقول خلود إحدى منظمات المعرض انه بالرغم من قرب انطلاق امتحانات نصف العام إلا ان  الإقبال كبير من القراء علي المعرض حيث انه يقدم تجربة مميزة للزوار تشمل هدايا عند الدخول مثل الكتب وعلامات الكتب، ويستمر المعرض من يوم ١٢  حتى ٢٢ ديسمبر الجاري. 

يعد معرض كتاب الدقي فرصة ذهبية لمحبي القراءة والمنتجات اليدوية للاستمتاع بأكبر الخصومات وأجمل الإصدارات، بالإضافة إلى تجربة ثقافية وترفيهية مميزة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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