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مشاهير العرب - ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا بوصلة رقص مع رامي صبري - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا بوصلة رقص مع رامي صبري - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا بوصلة رقص مع رامي صبري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 10:50 صباحاً - تصدر اسم الفنانة ياسمين عبد العزيز، تريند «جوجل» خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما انتشر مقطع فيديو لها خلال حضورها حفل زفاف ابنة الإعلامي تامر أمين وابن الإعلامي عمرو الليثي، الذي أقيم يوم الجمعة 13 ديسمبر في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ياسمين عبد العزيز

ظهرت ياسمين عبد العزيز، في الفيديو وهي تقدم التهنئة للعروسين لتؤدّي بعدها وصلة رقص معهما برفقة الفنان رامي صبري والمخرج معتز التوني.

آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري

تواصل تصوير مسلسل «وتقابل حبيب» المقرر عرضه في رمضان 2025، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، ويشارك في بطولته كلٌ من: كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، وصلاح عبد الله.

ويذكر أن ياسمين عز كانت قد أعلنت بدء تصوير فيلم «زوجة رجل مش مهم»، ويشارك في بطولته الفنان أكرم حسني، وهو من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة «سينرجي».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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