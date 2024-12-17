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تعرف على إيرادات فيلم "الحريفة 2" في السعودية - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 10:34 صباحاً - نجح فيلم الحريفة 2، في التواجد ضمن قائمة الأفلام الأعلى تحقيقًا للايرادات في المملكة العربية السعودية، في أسبوع عرضه الثاني.

في هذا السياق، حقق فيلم الحريفة، بطولة نور خالد النبوي إيرادات تخطت 800 ألف ريال في أسبوع عرضه الثاني بالسينمات السعودية، وهو ما يعادل 11 مليون جنيه مصري.

 

إيرادات فيلم الحريفة 2

فيما حقق فيلم الحريفة 2 إيرادات 2 مليون و893 ألف جنيه في شباك التذاكر منذ يومين بدور العرض السينمائي في مصر.

 

وتدور أحداث الجزء الثاني من الحريفة تحت اسم "الريمونتادا"، حول فريق الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، وعزمهم على استكمال الحلم سويًّا، ودخولهم الجامعة لأول مرة، وانبهارهم بها، مع وجود حريفة جدد داخل الفريق.

أبطال فيلم الحريفة 2 

 فيلم “الحريفة 2" (الريمونتادا) بطولة نور النبوي، ونور إيهاب، وأحمد غزي، وكزبرة، وعبد الرحمن محمد، وسليم الترك، وخالد الذهبي، ونورين أبو سعدة، وكريمة منصور والطفلة ريما مصطفى، وتأليف إياد صالح، وإخراج كريم سعد.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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