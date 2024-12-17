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اليوم العالمي للغة العربية، "الأعلى للثقافة" ينظم احتفالية "من القلم إلى الخوارزمية..أصالة الحرف وحداثة الفكر" - أخبار كلمتك

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اليوم العالمي للغة العربية، "الأعلى للثقافة" ينظم احتفالية "من القلم إلى الخوارزمية..أصالة الحرف وحداثة الفكر" - أخبار كلمتك

اليوم العالمي للغة العربية، "الأعلى للثقافة" ينظم احتفالية "من القلم إلى الخوارزمية..أصالة الحرف وحداثة الفكر" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 10:14 صباحاً - نظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور أشرف العزازي احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية بمشاركة لجنة الشعر ومقررها الدكتور يوسف نوفل، وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.
 

أدار الجلسة الأولى الدكتور عادل ضرغام الناقد الأدبي والذي عبر فيها عن إجلال اللغة العربية وأهميتها وبأن استمرارها لأكثر من ستة عشر قرنًا استطاعت أن تحافظ خلالهم علي نفسها وعلي نظامها الصوتي، لم تنعدم أو تتدهور، بالإضافة لتجددها النوعي الملحوظ.

وتابع ضرغام بن الفائز بجائزة نوبل سنة ١٩٨٩ قال: إن اللغات التي ستستمر أربعة اللغة العربية واحدة منهم، وهي أيضًا لغة مستقطبة، استطاعت أن تستوعب كل ماحدث من متغيرات وأحداث في فترات تاريخية متتالية. 
 

 

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دور اللغة العربية في التاريخ

وعن دور اللغة العربية في التاريخ قال الناقد الدكتور يوسف نوفل إن تلك اللغة هي دليل وجودنا، فقد قاومت على مر التاريخ كافة أشكال الاستعمار الجديد والقديم، كذلك وقفت أمام المزاعم الصهيونية وأطماعها.

وأكد نوفل أن الشعر في القدم كان فوق كل ذرة في الأرض، يسجل التاريخ والأحداث ويحللها، فكان اللسان الناطق علي التاريخ وأحداثه.

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الشعر العربي

وعن  الشعر العربي تحدث الدكتور أحمد يوسف الأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة الزقازيق، موضحا أن الحضارة العربية بنيت علي اللغة  والقرآن الكريم، والشعر كان له الدور العظيم في فهم القرآن ومعانيه، وعن 'النعوت "في اللغة  قال أنه قال في كتابه عن "ابن خفاجه " أن نعوت الشعر غير نعوت القصيدة، وبأن الشعر يعد  شاهدا علي فترات تاريخية  صاخبة بالأحداث حملها وحمل أحداثها بين طياته.

وتحدث الدكتور محمد حسانين الضلع أستاذ مساعد كلية دار العلوم عن آليات الشعر وقال: إن هناك قواعد وضعها النقاد قديما للشعر، وكما قال أفلاطون أن الشعر محاكاة للواقع لكنه لا يصفه  علي ما هو عليه ولكن يطرحه بصورة أفضل.

الذكاء الاصطناعي والشعر


وعن الذكاء الاصطناعي والشعر قال الضلع: إن الذكاء الاصطناعي ليس له قلب ووجدان لذلك هناك فرق كبير من شعر كتب بأحساس وعاطفة شاعره  ،وبين شعر كتب بتقنيات حادة جافة.

وتحدث الناقد الدكتور محمد عبد الله الخولي عن القصائد الشعرية في المناهج الدراسية في مراحل التعليم المختلفة،وأكد علي أهمية أن يكون هناك اختيار يمثل ماهية الشعر، لنقدم لأولادنا نصوصا شعرية متعالية.

والدكتور محمد حجاج الباحث في اللغة تحدث عن قيمة اللغة العربية والتي تتجلى في أوائل  رسائل الإمام الشافعي فقال: إن لسان العرب أوسع الألسن مذهبا وأكثرهم ألفاظا، ولا يحيط بجميع علومه إنسان سوي أن يكون نبي ".

واختتمت الاحتفالية بأمسية شعرية أدارها الشاعر أحمد حسن وألقي قصائدها كوكبة من الشعراء " أمجد ريان _ شيرين العدوي _ ريم أحمد المنجي _ محمد خالد الشرقاوي _ محمد مغاوري _محمد عكاشة منال الصناديقي  _ مصطفى مقلد "  تألق  فيها الشعراء بأجمل القصائد التي تظهر  جمال لغتنا العربية وروعتها.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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