مشاهير العرب - «شهادة معاملة أطفال» يعيد محمد هنيدي للدراما في موسم رمضان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 09:40 صباحاً - محمد هنيدي.. تصدر الفنان محمد هنيدي، التريند على محرك البحث «جوجل»، بعد انتشار صور من كواليس مسلسل «شهادة معاملة أطفال»، الذي بدأ تصويره مؤخرا.

محمد هنيدي

ويشهد موسم رمضان 2025، عودة الفنان محمد هنيدي، إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب دام سبع سنوات، بمسلسل جديد يحمل اسم «شهادة معاملة أطفال».

ويعد مسلسل «أرض النفاق»، هو آخر أعمال للفنان محمد هنيدي في الماراثون الرمضاني، الذي عُرض في رمضان 2018.

مسلسل شهادة معاملة أطفال

وظهر محمد هنيدي في صور كواليس مسلسل شهادة معاملة أطفال، جالسًا على كرسي متحرك برفقة النجمة نهى عابدين، التي كانت ترتدي بالطو أبيض ونظارة طبية، مما يوحي بأن المشهد يجري داخل حديقة مستشفى.

وفي صور أخرى، ظهر محمد هنيدي يراجع السيناريو مع المخرج وائل فرج، كما ظهر إلى جانب زملائه في العمل، من بينهم سما إبراهيم وصبري فواز.

أحداث مسلسل شهادة معاملة أطفال

وتوقع الجمهور أحداث مسلسل شهادة معاملة أطفال، من المتوقع أن يحمل الطابع الكوميدي، ويشهد أحداث مليئة بالضحك، مثلما اعتاد الجمهور رؤية هنيدي في الإطار الكوميدي الاجتماعي.

ويعد مسلسل شهادة معاملة أطفال، من بطولة محمد هنيدي، وسما إبراهيم، وصبري فواز، نهي عابدين، ومن تأليف محمد سلمان عبد الملك، إخراج وائل فرج.