الكشف عن مااستهدفته الضربة العسكرية الامريكية في صنعاء - أخبار كلمتك

الكشف عن مااستهدفته الضربة العسكرية الامريكية في صنعاء - أخبار كلمتك

مقرب من نص ر الله:هذا هو مصير الحوثيين ويتحدث عن ضربة على صنعاء - أخبار كلمتك

مقرب من نص ر الله:هذا هو مصير الحوثيين ويتحدث عن ضربة على صنعاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:40 - اليوم.. استكمال محاكمة مرتضى منصور في 10 دعاوى سب وقذف «الخطيب» - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:40 - اليوم.. استكمال محاكمة مرتضى منصور في 10 دعاوى سب وقذف «الخطيب» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «شهادة معاملة أطفال» يعيد محمد هنيدي للدراما في موسم رمضان 2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «شهادة معاملة أطفال» يعيد محمد هنيدي للدراما في موسم رمضان 2025 - أخبار كلمتك

اليوم، عزاء نبيل الحلفاوي في مسجد الشرطة بالشيخ زايد - أخبار كلمتك

اليوم، عزاء نبيل الحلفاوي في مسجد الشرطة بالشيخ زايد - أخبار كلمتك

قبيل ضرية عسكرية على صنعاء.. تعرض الحوثيين لصفعة قوية - أخبار كلمتك

قبيل ضرية عسكرية على صنعاء.. تعرض الحوثيين لصفعة قوية - أخبار كلمتك

بيراميدز يواجه الاتحاد بكأس رابطة الأندية اليوم - أخبار كلمتك

بيراميدز يواجه الاتحاد بكأس رابطة الأندية اليوم - أخبار كلمتك

كاتس يكشف دور جيش الاحتلال في غزة بعد هزيمة حماس - أخبار كلمتك

كاتس يكشف دور جيش الاحتلال في غزة بعد هزيمة حماس - أخبار كلمتك

حركة تنقلات وتعيينات في الوظائف القيادية بجامعة القاهرة - أخبار كلمتك

حركة تنقلات وتعيينات في الوظائف القيادية بجامعة القاهرة - أخبار كلمتك

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم - أخبار كلمتك

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

بعد بدء تصويره، مد حلقات مسلسل "شهادة معاملة أطفال" - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 09:20 صباحاً - قرر القائمون على مسلسل شهادة معاملة أطفال مد حلقاته لـ 30 حلقة بعد أن كانت حلقات العمل عن 15 حلقة فقط.

وبدأ الفنان محمد هنيدي أمس تصوير أول مشاهده في مسلسل "شهادة معاملة أطفال"، وتم التصوير داخل إحدى المستشفيات الخاصة وظهر محمد هنيدي علي كرسي متحرك بسبب المرض الذي تعرض له. 

332.webp

وجمعته المشاهد الأولى بكل من الفنانة نهى عابدين، والفنان محمود حافظ، وعدد من الفنانين المشاركين في العمل. 

وخلال أحداث الحلقة الأولى من العمل، يدخل الفنان محمد هنيدي في غيبوبة كاملة لمدة 20 عامًا تظهر عن طريق الفلاش باك في أحداث العمل، وفي إحدى الليالي تحدث معجزة تجعله يعود لوعيه مرة أخرى، ويقرر أن يبدأ حياة جديدة تدور في إطار كوميدي.

 

 

333.webp


ويلعب محمد هنيدي شخصية محامٍ يدافع عن حقوق الإنسان، ويتسلل للعمل بعض الكوميديا التي اعتاد هنيدي على تقديمها في أعماله. 

مسلسل محمد هنيدي الجديد

 "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج وائل فرج، وجاري في الفترة الحالية الاتفاق على كافة تفاصيله والتعاقد مع باقي أبطال المسلسل بجانب هنيدي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

طارق العريان يكشف كواليس اللقاء الأول مع عمرو دياب وحرق كليب راجعين (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق