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ساقية الصاوي تحتفل بالذكرى السادسة والأربعين للشيخ مصطفى إسماعيل - أخبار كلمتك

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ساقية الصاوي تحتفل بالذكرى السادسة والأربعين للشيخ مصطفى إسماعيل - أخبار كلمتك

ساقية الصاوي تحتفل بالذكرى السادسة والأربعين للشيخ مصطفى إسماعيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 09:00 صباحاً - تستقبل ساقية عبد المنعم الصاوي، مساء يوم السابع والعشرين من ديسمبر الجاري، الاحتفال السنوي بذكرى وفاة القارئ  الشيخ مصطفى إسماعيل. 

ويأتي هذا الاحتفال المقرر انطلاقه بقاعة الكلمة في السابعة مساء يوم الجمعة الموافق السابع والعشرين من ديسمبر الجاري، تزامنًا مع الذكرى السادسة والأربعين للقارئ الكبير. 

ويحضر الحفل -الذي يتضمن إذاعة باقة من أبرز تلاواته النادرة- عدد كبير من محبيه. 

وكان الموت غيَّب القارئ الجليل في السادس والعشرين من ديسمبر 1987 بعد مسيرة حافلة في تلاوة القرآن الكريم. 

ويعتبر الشيخ مصطفى إسماعيل واحدًا من أبرز بناة دولة التلاوة المصرية وصُناع مجدها.

تميَّز القارئ الراحل منذ صغره بأداء فذٍّ في تلاوة كتاب الله عز وجل، وبراعة مُنقطعة النظير في التَّنقُّل بين أنغامها وألوانها، وحسنِ تعبيرٍ عن معاني آياتها وكلماتها بصوته وأدائه، ووقفِه وابتدائه، وتمكُّنه في تجويد وقراءات القرآن الكريم.

ولا يزال الشيخ مصطفى إسماعيل يحظى بإعجاب الأجيال الجديدة ويأسرهم بفنه وإبداعه في تجويد كتاب الله.

الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين للشيخ مصطفى إسماعيل في ساقية الصاوي

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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