مليون مشاهدة لأغنية كارول سماحة الجديدة في 4 أيام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 08:45 صباحاً - تجاوزت أغنية المطربة اللبنانية كارول سماحة “نفس” حاجز المليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وحققت الأغنية أكثر من مليون مشاهدة بعد مرور 4 أيام فقط على إطلاقها.

وفي وقت سابق عبرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن ألمها بسبب مجازر الاحتلال الصهيوني المستمرة في لبنان وفي قطاع غزة.

وكتبت كارول سماحة في تدوينة لها عبر منصة X: “من سنة لليوم وتحت حجة الدفاع عن النفس العدو الصهيوني مكمل بمشروع التدمير والذبح والتطهير العرقي.. اللي عم بيصير بـ #لبنانو#المحرقة_البشرية اللي شفناها بعيونا مبارح بـ #غزة وسكوت العالم على الإجرام اللي عم بيصير بالمنطقة منّه من علامات انتهاء الإنسانية”.

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