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رسميا.. منصة AppleTV تجدد مسلسل Silo لموسمين - أخبار كلمتك

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رسميا.. منصة AppleTV تجدد مسلسل Silo لموسمين - أخبار كلمتك

رسميا.. منصة AppleTV تجدد مسلسل Silo لموسمين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 08:40 صباحاً -  SILO، أعلنت منصة AppleTV، رسميا عن تجديد مسلسلها الناجح Silo، لموسمين ثالث ورابع، علي أن يكون الموسم الرابع، هو الأخير للمسلسل.

وذكرت منصة آبل أن المواسم الجديدة من مسلسل آبل Silo، قد لا يلتزم بالتسلسل الزمني للرواية المقتبس منها، مشيرة إلى أن المسلسل سيحمل تطورات ومفاجآت مختلفة عن الرواية في مواسمه الجديدة.

الموسم الثاني من Silo

 طرحت منصة '+Apple TV، الحلقة الأولى من الموسم الثاني من مسلسل Silo، للمشاهدة حصريا عبر منصتها، بتاريخ ١٥ نوفمبر الماضي.

وشهد الموسم الثاني من مسلسل Silo، تطورا كبيرا لشخصيات العمل، كما كان لبعضهم، دور بارز مثل شخصية الممثل " ستيف زان".

From Silo. A wide shot of Rebecca Ferguson as Juliette Nichols wearing a white environmental suit, standing in a desolate area. The ground behind her is barren, and the sky is empty. She has her hands at her sides and walks forward tentatively.

تفاصيل مسلسل آبل SILO

وتدور أحداث مسلسل SILO، حول مجموعة من البشر يعيشون في صومعة عملاقة، تحت الأرض مع الكثير من القواعد، التي يعتقدون أنها من المفترض أن تعمل علي حمايتهم من العالم السام والمدمّر على سطح الأرض.

مسلسل SILO،   بطولة الممثلة ريبيكا فيرجسون، وهارييت والترو، وتشاينازا أوتشيو، وآفي ناش، فيما تولي مهمة السيناريو الكاتبة الشهيرة، إيمي جراهام،  والمسلسل من إخراج مورتن تيلدوم.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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