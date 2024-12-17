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عدد حلقات مسلسل "العميل" - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 07:50 صباحاً - عدد حلقات مسلسل العميل، يعتبر مسلسل العميل من أبرز الأعمال التي تابعها الجمهور خلال الفترة المقبلة بسبب أحداثه المشوقة والمثيرة.

ويبحث عشاق المسلسل دومًا عن كل التفاصيل المتعلقة به خاصة التفاصيل الخاصة ب عدد حلقات مسلسل العميل.

عدد حلقات مسلسل العميل.. تعرف على التفاصيل

 

وفيما يتعلق بعدد حلقات مسلسل العميل فإن المسلسل ينتمي إلى الأعمال الطويلة وهو مكون من 87 حلقة فقط.

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أبطال مسلسل العميل 

ويشارك في بطولة المسلسل أيمن زيدان وسامر إسماعيل والفنان وسام فارس وأيمن رضا ويارا صبري وصادي صبيح وطلال الجردي وعبدو شاهين ورشا بلال وميا سعيد، والمسلسل مقتبس من العمل التركي “في الداخل”.

قصة مسلسل العميل 

تدور أحداث المسلسل حول أخ يتعرض شقيقه الأصغر للخطف وهو في الثالثة من عمره وينخرط الصغير في ممارسة أعمال غير قانونية، ويتم تغيير اسمه وحينما يكبر يلتحق بكلية الشرطة ويصبح جاسوسًا لزعيم العصابة الذي اختطفه لتحقيق أهداف محددة.

 

ويدخل الأخ الأكبر كلية الشرطة ويلتقي هناك بشقيقه ولكنهما لا يعرفان بعضهما البعض، وتنعكس الآية حيث يتفق رئيس الشرطة مع الشقيق الأكبر بأن يتم طرده  من الجامعة وأن ينخرط مع عصابة جلال “مختطف شقيقه” للحصول على أدلة ضده، ويصبح الشقيقين عملاء لأطراف مضادة لبعضها البعض.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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