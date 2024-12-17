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طارق العريان يكشف عن موقف محرج مع أحمد زكي وقصة أغنية الهضبة (فيديو) - أخبار كلمتك

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طارق العريان يكشف عن موقف محرج مع أحمد زكي وقصة أغنية الهضبة (فيديو) - أخبار كلمتك

طارق العريان يكشف عن موقف محرج مع أحمد زكي وقصة أغنية الهضبة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 06:35 صباحاً - قال المخرج طارق العريان: "أنا كنت خجول في بدايتي، لدرجة وأنا بصور فيلم الإمبراطور حبيت أعطي شوية تفاصيل للفنان الراحل أحمد زكي قال لي: يا حبيبي أنا بمثل وأنت لسه بتلبس شورت، علشان كده أخويا عرض عليَّ أخد كورس يفيدني في المهنة ويمنحك الجرأة".

أفكار طارق العريان

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس بقناة "دي إم سي": "أنا من الأول شايف نفسي مؤثر وعظيم وعايز أبقى حاجة في الإخراج وده اللي حصل وقدمنا رسائل وأفكار وحاجات مهمة".

 

موقف أحمد زكي من طارق العريان

ولفت:"عرضت فيلم سكارفيس، على أحمد زكي، وقتها قال لي موافق وهمضي بالمرة فيلم الإمبراطور، وانا وقتها كنت شاب لسه جاي من أمريكا وعايز أعمل سينما جديدة، أحمد زكي كان عنده حاجة مختلفة وطول الوقت كان يقول لي انا مصدق فيك وماَمن بك من غير طبعا ما يشوف حاجة".

أغنية الهضبة التي وافق عليها أحمد زكي

وأشار: "أحمد زكي كان عايز يعمل أغنية ورجعت من السفر، هي ألحان ياسر عبد الرحمن وفيها دراما، وعمرو دياب فكر إنه ميطلعش في الكليب خالص فقط يطلع آخر مشهد وعملنا الفكرة واقترح عليا أكلم أحمد زكي يعمل الكليب وفعلا كلمته وقعدنا عند الهضبة في البيت والإمبراطور وافق وتشجع وكان حابب الفكرة لحد لما جاء في يوم كلمته قال لي اغنية ايه اللي انا اعملها أنسى أنسى وما تصورتش الأغنية دي وكانت هتبقى حاجة تاريخية لو عملها لإن فيها دراما حلوة".

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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