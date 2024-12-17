زوجة أحمد السقا: أنا أهلاوية وبتمنى أولادي يكون صالحين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 04:30 صباحاً - كشفت الإعلامية مها الصغير، عن انتمائها في الساحة الفنية، مؤكدة أنها تشجع النادي الأهلي.

مها الصغير: أنا أهلاوية

وأضافت مها الصغير بأنها تتمنى انتهاء عام 2024، مشيرة إلى أن هذا العام كان عامًا صعبًا على الجميع، متمنية أن يحفظ الله أبنائها ويكونوا صالحين وبصحة جيدة والتوفيق لأحمد السقا.

ومن ناحية أخري كانت قد أكدت الإعلامية مها الصغير، أن حديثها عن الطلاق خلال حلقة سابقة من برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه على قناة "CBC"، لم يكن مقصودًا به شخص معين، موضحة أن حديثها بعيد تمامًا عن حياتها العائلية وزوجها الفنان الكبير أحمد السقا.

وطالبت الإعلامية مها الصغير، خلال برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، صفحات السوشيال ميديا التي تجتزأ التصريحات والفيديوهات لصنع الترند بمراعاة الحياة الشخصية للأفراد، قائلة: "بطلوا تعملوا ترندات على حساب حياة الناس الشخصية"، لافتة إلى أنها تفاجأت بالأخبار غير الصحيحة التي تحدثت عن علاقتها بزوجها بالفنان الكبير أحمد السقا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.