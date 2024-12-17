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زوجة أحمد السقا: أنا أهلاوية وبتمنى أولادي يكون صالحين - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 04:30 صباحاً - كشفت الإعلامية مها الصغير، عن انتمائها في الساحة الفنية، مؤكدة أنها تشجع النادي الأهلي.

 

مها الصغير: أنا أهلاوية  

وأضافت مها الصغير بأنها تتمنى انتهاء عام 2024، مشيرة إلى أن هذا العام كان عامًا صعبًا على الجميع، متمنية أن يحفظ الله أبنائها ويكونوا صالحين وبصحة جيدة والتوفيق لأحمد السقا.

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ومن ناحية أخري كانت قد أكدت الإعلامية مها الصغير، أن حديثها عن الطلاق خلال حلقة سابقة من برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه على قناة "CBC"، لم يكن مقصودًا به شخص معين، موضحة أن حديثها بعيد تمامًا عن حياتها العائلية وزوجها الفنان الكبير أحمد السقا.

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وطالبت الإعلامية مها الصغير، خلال برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، صفحات السوشيال ميديا التي تجتزأ التصريحات والفيديوهات لصنع الترند بمراعاة الحياة الشخصية للأفراد، قائلة: "بطلوا تعملوا ترندات على حساب حياة الناس الشخصية"، لافتة إلى أنها تفاجأت بالأخبار غير الصحيحة التي تحدثت عن علاقتها بزوجها بالفنان الكبير أحمد السقا.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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