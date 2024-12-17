خريطة بث تلاوات إذاعة القرآن الكريم على مدار الساعة اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 03:00 صباحاً - الثلاثاء 17/ديسمبر/2024 - 02:58 ص 12/17/2024 2:58:35 AM

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، الثلاثاء، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر كلمتك الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

40: 6 (ص) تلاوة للشيخ / عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورة الشعراء

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورتى الطور/الضحى

00: 8 (ص)تلاوة للشيخ / فرج الله الشاذلى وما تيسر من سور التوبة/ الأنبياء/الفتح/قصار السور

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ / طه الفشنى وما تيسر من سورة الكهف 15 ق

44: 10(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / فتحى خليف وما تيسر من سورة الواقعة 15ق

04: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / محمود على البنا وما تيسر من سور النجم والقمر والضحى والشرح 38ق

56: 11(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / أحمد حسن أبوالفرج وما تيسر من سورة الأحزاب 30ق

13:03 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / عوضين المغربى وما تيسر من سورة القصص 15 ق

13:28 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / محمد حسن النادي وما تيسر من سورة يوسف 15 ق

أما الختمة المجودة

تقدمة التلاوة د/ إبراهيم سلامة 5ق الساعة 14:44

مصحف مجود للشيخ/ محمد صديق المنشاوى من سورتى ص- الزمر 29ق

16:25( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ /أحمد الرزيقى وماتيسر من سورة النمل 15ق

17:03( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ /عبدالواحد زكى راضى وما تيسر من سورة لقمان 30ق

18:02( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ /محمود عبدالحكم وماتيسر من سورة غافر 15ق

18:26( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / أحمد محمد عامر وما تيسر من سورة المائدة 30ق

19:40( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سورتى القمر- الرحمن 17

21:16( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة إبراهيم 44ق

15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / عبد العزيز على فرج وما تيسر من سورة مريم

01:34(بعد منتصف الليل) للشيخ /حسين يوسف القرناوي وما تيسر من سورة الشعراء 15ق

02:25 (بعد منتصف الليل) للشيخ / محمد الليثى وما تيسر من سورة فاطر 15.

03:47(بعد منتصف الليل) للشيخ / عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة الحج 35 ق.

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