مشاهير العرب - مهرجان Social Media Festival يكرم تامر شلتوت - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 11:37 مساءً - تكرم إدارة مهرجان Social Media Festival الفنان والإعلامي تامر شلتوت، لكونه من الشخصيات الأكثر تأثيرا خلال عام 2024، وفقا لاستفتاء الجمهور

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات مهرجان Social Media Festival يوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر ديسمبر الجاري داخل أحد فنادق الإسكندرية، وذلك وسط حضور عدد من الفنانين والشخصيات المؤثرة.

ويشار أن مهرجان Social Media Festival سوف يشهد تكريم عدد من الفنانين أبرزهم: بشرى، نهال عنبر، طارق النهري، تامر فرج، عمرو رمزي، ياسر الزنكلوني، عبير منير، زينة منصور، جلال الزكي، إيناس عزالدين وكوكية أخرى من النجوم.

وفي أغسطس الماضي تعرض الفنان تامر شلتوت، لوعكة صحية، أدت إلى خضوعه لـ عملية حراجية دقيقة.

وكتب أحد المقربين من الفنان تامر شلتوت عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «دعواتكم للفنان تامر شلتوت، تجرى له الآن عملية جراحية دقيقة وحالته حرجة جدًا، دعواتكم أن يخرج من غرفة العمليات بخير.. اللهم اشفيه وعافيه يارب العالمين».

آخر أعمال تامر شلتوت

وكان مسلسل «حق عرب» الذي عرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، آخر أعمال الفنان تامر شلتوت، وحقق العمال نجاح فني وجماهيري كبير خلال فترة عرضه.

ودارت الأحداث حول (عرب)، الذي يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ولكن يلقي هذا الماضي بظلاله عليه بين الحين والآخر، فلا يجد من سبيل غير التصدي له ومواجهته، وتتوالى الأحداث.

وشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين من بينهم سلوى عثمان، وفاء عامر، رياض الخولي، دينا فؤاد، كارولين عزمي، وآخرين من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.