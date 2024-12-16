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تكريم ناهد السباعي وأنسي أبو سيف وكامل الباشا بمهرجان القاهرة للفيلم القصير "صور" - أخبار كلمتك

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تكريم ناهد السباعي وأنسي أبو سيف وكامل الباشا بمهرجان القاهرة للفيلم القصير "صور" - أخبار كلمتك

تكريم ناهد السباعي وأنسي أبو سيف وكامل الباشا بمهرجان القاهرة للفيلم القصير "صور" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 10:41 مساءً - كرم مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته السادسة المقامة بدار الأوبرا مهندس الديكور انسي أبو سيف والفلسطيني  كامل الباشا وناهد السباعي التي أهدت الجائزة لوالدتها

وأكد المخرج وحيد صبحي أنه يهدي الدورة السادسة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير إلي لبنان 

و أضاف صبحي خلال إفتتاح المهرجان الذي أقيم الليلة بدار الأوبرا المصرية:" أن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير كان بالنسبة له منذ عام 2019  مجرد حلم ويتمني تحقيقه.

 

وتابع:" المهرجان جعل للفيلم القصير أهمية كبيرة  مطالبا بتسليط الضوء علي هذا النوع من افلام  السينما 

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مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير 

وتضم  الدورة السادسة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير هذا العام عددا من الفعاليات الفنية، من بينها الماستر كلاس، والعرض الأول لعدد من الأفلام القصيرة العالمية، بالإضافة إلى خمس مسابقات فى مجالات فنية مختلفة.

تفاصيل مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير 

وأوضحت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، أن عروض الأفلام ستكون خلال أربع أيام من فعاليات المهرجان، بداية من يوم 17 ديسمبر وحتى 20 من نفس الشهر، والتي تضم عدد من الأفلام الدولية مثل مصر وفلسطين ولبنان والمغرب وسوريا والبحرين والصين وفرنسا وغيرها، وستعرض داخل سينما الهناجر، منوها أن جميع أفلام المهرجان مجانية، والدخول بأسبقية التواجد.

وتضم الدورة السادسة عدد من الأفلام المميزة، حيث يعرض فيلم "برتقالة من يافا" للمخرج الفلسطيني محمد المغني ضمن المسابقة الدولية، والفيلم حاصل على جوائز عديدة ومن ضمنها الجائزة الكبرى أفضل فيلم دولي فى مهرجان "كليرمون فيران" في فرنسا.

ويعرض المهرجان هذا العام الفيلم المصري "أروح لفين" للمخرج عز الدين الفقى بعرضه العالمي الأول ضمن المسابقة المصرية، ويعرض الفيلم اللبناني "Far From It" للمخرج Mario Ghabali ضمن المسابقة الدولية، كما يعرض الفيلم المصري "كعب عالى" للمخرج مهند الكاشف بالمسابقة الدولية، والفيلم المصري "دم فاسد" للمخرج طارق الشربيني ضمن المسابقة المصرية.

 

أما عن مسابقات الدورة السادسة لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، فتضم مسابقة أفلام الشباب والطلبة والتي تمنح جوائزها باسم رائد السينما المصرية "محمد بيومى"، والتى تتكون من كل من الممثل والمنتج الدكتور عاطف عبد اللطيف، الفنان عمرو القاضى وVFX  Production Director محمد عطوة.

 

و مسابقة أفضل مخرجة مصرية والتى تحمل اسم رائدة السينما المصرية عزيزة أمير، والتى تتكون من كل من الدكتورة إيمان يونس عميدة المعهد العالي للسينما - النجمة حورية فرغلي  والدكتورة ميرفت أبو عوف.

ومسابقة الأفلام المصرية، والتى تتكون من المخرج سعيد حامد - مديرة التصوير نانسي عبد الفتاح - المنتج شريف فتحي، ومسابقة الأفلام الدولية والتى تتكون من كل من المخرج أمير رمسيس - النجمة بشرى والمنتجة السينمائية شاهيناز العقاد، بالإضافة إلى مسابقة الأفلام الوثائقية والتى تتكون من مدير التصوير د/حسين بكر  - المنتج السينمائى معتز عبد الوهاب - المخرج عمرو بيومى.

أما عن جدول فعاليات الماستر كلاس، والمقام بقاعة سينما مركز الحضارة فتبدأ فعالياته من يوم الثلاثاء بمحاضرة عن العناصر الفنية في إخراج الفيلم القصير لـ جيهان اسماعيل، وكيفية تصميم وتنفيذ المنظر السينمائي الخاص بالفيلم التسجيلي والقصير لـ الدكتورة مروة عزب، أما يوم الأربعاء فتاتي محاضرة دور التكنولوجيا والمؤثرات البصرية في صناعة الأفلام المصرية والعالمية لـ أحمد شحاتة.

وتقام يوم الخميس محاضرة بعنوان تحليل الفيلم السينمائي لـ محمود عبد الشكور، والمراحل المعيارية لصناعة الفيلم السينمائي ( الدورة الفنية للفيلم ) لـ محمد المغربي، أما عن يوم الجمعة فتاتي محاضرة فرص الدعم للمشروعات الثقافية رامي دسوقي إتقان التمثيل امام الكاميرا للأفلام القصيرة لـ هاني طاهر.

 

ويقيم مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته السادسة، ندوة للنجم خالد النبوى يوم الثلاثاء 17 ديسمبر، وندوة للسيناريست تامر حبيب يوم الأربعاء 18 ديسمبر المقبل بمركز الإبداع الفني، والتي يديرهما الناقد والباحث السينمائي محمد رمضان حسين.

 

 

 

 

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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