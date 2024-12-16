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مشاهير العرب - «هارشك» أحدث كلمات أغنية حمادة هلال يا ريت أهالينا ما ربونا - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «هارشك» أحدث كلمات أغنية حمادة هلال يا ريت أهالينا ما ربونا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «هارشك» أحدث كلمات أغنية حمادة هلال يا ريت أهالينا ما ربونا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 10:37 مساءً - أعلن الفنان حمادة هلال موعد طرح أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم «ياريت أهالينا ما ربونا».

وكتب هلال عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «هتشوفوا التربية اللي بجد» يوم الأربعاء الساعة 6 مساء»، والأغنية من كلمات بهاء الدين محمد وألحان محمد قماح وتوزيع عمرو الخضري.

آخر أعمال حمادة هلال

ويذكر أن آخر أعمال الفنان حمادة هلال، أغنية «حصل» والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب من كلمات حازم إكس، ألحان أورتيجا، ميكس وماستر محمد علام وبيشو، الفيديو كليب من إخراج أشرف رمضان.

وتقول كلمات أغنية «حصل»:

«دخلتك حياتي

فهمتك خدتك على الهادي

كان عندي اكتفاء بذاتي

وعشانك غيرت ده

ليه بتقل بأصلك

ولا عشان الحظ رقص لك ده أنا جيت على نفسي وفضلتك قولي ليه بتعمل كده

مش كنت مميزك

حصل

وفي قلبي مبروزك

حصل

بالدهب بوزنك

حصل

وأتاريك عيرة

أنا كنت مدلعك

حصل

وفي خيري مغرقك

حصل

لما تقع بلحقك

حصل

أنا كنت العكاز

كنت هجيلك في الإنجاز

وأديك سبتني باستفزاز

طب عرفني يرضي مين

أعقل بقى واتلم

هارشك وبقيت حافظك صم

كل يومين تطلع لي بفيلم شكلك بتحب التمثيل

مش كنت مروقك

حصل

ساندك ومفوقك

حصل

والحلو مدوقك

حصل

ساقيني المر ليه

أنا كنت مفخمك

حصل

تقدير وبقدرك

حصل

ده مفيش غيري عبرك

حصل

اعملك تاني إيه

هدنة من النفسنة والغيرة وعدم الجدعنة

أتعالج من داء الأنا بعديها ابقى تعالى كلمني

لسه بتعمل جدع وأنت معايا في وقت الدلع

بس شايفني في غم ووجع وعامل إنك مخاصمني

مش كنت بكلمك

حصل

تغلط وبعلمك

حصل

خد بس هفهمك

حصل

أنت طلعت لمين

أنا كنت مفرفشك

حصل

في العز معيشك

حصل

ظابط ومريشك

حصل

وأنت متسواش مليم».

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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