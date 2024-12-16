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حمادة هلال يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة "ياريت أهالينا ما ربونا" - أخبار كلمتك

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حمادة هلال يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة "ياريت أهالينا ما ربونا" - أخبار كلمتك

حمادة هلال يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة "ياريت أهالينا ما ربونا" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 09:30 مساءً -  

أعلن الفنان حمادة هلال موعد طرح أغنيته الجديدة “ياريت أهالينا ما ربونا” عبر قناته الرسمية على يوتيوب وكافة تطبيقات الموسيقى، ويطرح حمادة هلال الأغنية يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً.

 

مسلسل المداح

 

فى سياق آخر عاد الفنان حمادة هلال من مدينة قنا، بعد تصوير المشاهد الخارجية من الجزء الخامس من مسلسل المداح، والتي استغرقت قرابة أسبوع متواصل.

وقال حمادة في تصريحات سابقة لكلمتك: إن المشاهد كانت صعبة للغاية، لأنه يتم تصويرها في أماكن حقيقية، هذا بجانب بعض التضاريس الصعبة وبرودة الطقس.

 

وأضاف حمادة أن الجزء الخامس سيكون مفاجأة كبيرة للجمهور الذي ارتبط بالمسلسل لمدة أربع سنوات.

 

وكان قد بدأ الفنان حمادة هلال في تصوير أول مشاهده في مسلسل المداح الجزء الخامس منذ أيام قليلة، وجمعت المشاهد الأولى من العمل الفنان حمادة هلال والفنانة جوري بكر التي تلعب شخصية شيطانة خلال أحداث العمل.

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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