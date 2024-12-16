مشاهير العرب - وزير الثقافة و حسين فهمي.. أبرز حضور عزاء زوج لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 09:16 مساءً - حرص عدد من نجوم الوسط الفني والشخصيات العامة من محافظين ووزراء ومثقفين على تقديم واجب العزاء في زوج الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية، المقام حاليا في دار مناسبات مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وكان من أبرز الحضور في عزاء زوج الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية: أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، المطرب مدحت صالح، المايسترو عمرو سليم، الفنان حسين فهمي، الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، الإعلامية جاسمين طه زكي.

وفاة زوج لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية

رحل الدكتور هشام القطان زوج لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية عن عالمنا، يوم السبت الموافق 14 ديسمبر، وشيعت الجنازة عقب صلاة المغرب من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر في الجيزة.

أبرز المعلومات عن لمياء زايد

لمياء زايد هي رئيس قسم تصميم وإخراج الباليه، بالمعهد العالي للباليه، بأكاديمية الفنون، وقد شغلت منصب عميد المعهد منذ عام ٢٠١٥ وحتى عام 2018.

كما شاركت في عروض فرقة باليه أوبرا القاهرة -كصوليست-، ثم مدربة ومخرجة منفذة، ثم رئيسة بعثة في عدة دول، منها: فرنسا وروسيا والولايات المتحدة وكندا وموسكو.

وحصلت على العديد من الأوسمة والجوائز، منها: جائزة مهرجان كوريا للفن، جائزة مهرجان الموسيقى العربية، جائزة عام الصداقة بين مصر والصين.