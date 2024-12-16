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مشاهير العرب - بعد انطلاق أولى حلقاته.. «WATCH IT» تروج لـ بودكاست «يبان عادي» بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد انطلاق أولى حلقاته.. «WATCH IT» تروج لـ بودكاست «يبان عادي» بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد انطلاق أولى حلقاته.. «WATCH IT» تروج لـ بودكاست «يبان عادي» بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 08:51 مساءً - روجت منصة «WATCH IT» لـ بودكاست «يبان عادي»، الذي تقدمه يسرا الليثي، وذلك بعد انطلاق أولى حلقاته منذ قليل.

ونشرت منصة WATCH IT عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» البرومو الرسمي للحلقة الأولى من بودكاست «يبان عادي»، كاشفه من خلاله عن ضيفة أولى حلقات بودكاست «يبان عادي» وهي لقاء الخميسي، وعلقت قائلة: «هنتكلم في كل حاجة مع لقاء الخميسي في «يبان عادي» مع يسرا الليثي.. بودكاست يبان عادي مع يسرا الليثي يُعرض الآن على WATCHIT».

وأضافت المنصة: «حصريًا لعملاء قطر والبحرين 70% خصم على باقة بريميم الشهرية والسنوية».

وجدير بالذكر أن بودكاست «يبان عادي» واحدا مشروع بودكاست الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الذي يهدف لـ تدعيم تنوع موضوعات البودكاست، وذلك في إطار سياسة «المتحدة» نحو التحول الرقمي والتي تستهدف الوصول إلى كل الشرائح الجماهيرية وزيادة التفاعل بين منتجات الشركة ومتابعي وسائل التواصل المختلفة.

وأيضا من أبرز مشروع بودكاست الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، «ع الرايق» الذي يقدمه خالد عليش وميرهان عمرو، وكذلك بودكاست «فيه إيه» الذي يقدمه اليوتيوبر الشهير إسلام فوزي، وغيرهم.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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