مشاهير العرب - بعد انطلاق أولى حلقاته.. «WATCH IT» تروج لـ بودكاست «يبان عادي» بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 08:51 مساءً - روجت منصة «WATCH IT» لـ بودكاست «يبان عادي»، الذي تقدمه يسرا الليثي، وذلك بعد انطلاق أولى حلقاته منذ قليل.

ونشرت منصة WATCH IT عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» البرومو الرسمي للحلقة الأولى من بودكاست «يبان عادي»، كاشفه من خلاله عن ضيفة أولى حلقات بودكاست «يبان عادي» وهي لقاء الخميسي، وعلقت قائلة: «هنتكلم في كل حاجة مع لقاء الخميسي في «يبان عادي» مع يسرا الليثي.. بودكاست يبان عادي مع يسرا الليثي يُعرض الآن على WATCHIT».

وأضافت المنصة: «حصريًا لعملاء قطر والبحرين 70% خصم على باقة بريميم الشهرية والسنوية».

وجدير بالذكر أن بودكاست «يبان عادي» واحدا مشروع بودكاست الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الذي يهدف لـ تدعيم تنوع موضوعات البودكاست، وذلك في إطار سياسة «المتحدة» نحو التحول الرقمي والتي تستهدف الوصول إلى كل الشرائح الجماهيرية وزيادة التفاعل بين منتجات الشركة ومتابعي وسائل التواصل المختلفة.

وأيضا من أبرز مشروع بودكاست الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، «ع الرايق» الذي يقدمه خالد عليش وميرهان عمرو، وكذلك بودكاست «فيه إيه» الذي يقدمه اليوتيوبر الشهير إسلام فوزي، وغيرهم.