مشاهير العرب - بعد نجاح الحريفة.. «كزبرة» يتعاقد على أولى بطولاته المطلقة بالسينما - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 08:51 مساءً - يستعد الفنان أحمد بحر الشهير بـ «كزبرة» خوض أولى بطولاته المطلقة من خلال فيلم «أوڤر سايز»، وذلك حسبما أعلن عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وشارك كزبرة متابعيه وجمهوره صور أثناء تعاقده على الفيلم وعلق عليها، قائلا: «توكلنا على الله استنونا في الصيف الجاي، فيلم أوڤر سايز، شخصية عماد البطيئ، خطوة مهمة جداً مكنتش هقدر أخدها من غير دعم اخواتي وإيمانكم بيا ويا رب يعجبكم، إنتاج طارق الجنايني وإخراج كريم سعد، وتأليف إياد صالح».

وجاء تعاقد الفنان «كزبرة» على فيلم «أوڤر سايز»، بعد النجاح الكبير الذي حققه من خلال جزئي فيلم الحريفة، ويعرض حاليا بدور العرض السينمائي الجزء الثاني من العمل.

تفاصيل فيلم الحريفة 2

ويستكمل الجزء الثاني من الحريفة الذي جاء تحت شعار «الريمونتادا» أحداث الجزء الأول، حيث يدور حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، وتعاهدهم على استكمال الحلم سويًا.

دارت أحداث فيلم «الحريفة» الجزء الأول حول «ماجد» لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

أبطال فيلم الحريفة 2

شارك في فيلم الحريفة 2 عدد من الفنانين أبرزهم: نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، نور إيهاب، ومجدى بدر، نورين أبو سعدة، ودونا إما، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين وأحمد فهمي ونجم الكرة العالمي الإنجليزي مايكل أوين، والمعلق الرياضي أيمن الكاشف، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد.