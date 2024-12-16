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مشاهير العرب - Joy Awards يرشح نور علي لجائزة أفضل ممثلة بمسلسل تلفزيوني - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - Joy Awards يرشح نور علي لجائزة أفضل ممثلة بمسلسل تلفزيوني - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - Joy Awards يرشح نور علي لجائزة أفضل ممثلة بمسلسل تلفزيوني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 08:06 مساءً - رشحت إدارة حفل Joy Awards المقام على هامش فعاليات موسم الرياض، الفنانة السورية نور علي، لجائزة أفضل ممثلة بمسلسل تلفزيوني عن دورها في مسلسل «لعبة حب».

يأتي ذلك ضمن الترشيحات لجوائز صناع الترفيه لعام 2025 التي سيتم منحها في حفل Joy Awards المقرر أن يقام يوم 18 يناير المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض.

نور علي

مسلسل «لعبة حب»

مسلسل «لعبة حب»، هو نسخة معرّبة من المسلسل التركي الشهير حب للإيجار، وتدور أحداثه حول رجل يدعى مالك، الذي يجسد دوره الممثل معتصم النهار، حيث يسعى جده إلى تزويجه خلال أشهر قليلة، ومن هنا، تتولّى زوجة عمه إنجاز المهمة من أجل الحفاظ على المال والميراث، لتُعرّفه على فتاة تُدعى سما، التي تجسد دورها الممثلة نور علي، وتدخل حياته وتنشأ بينهما علاقة حب.

ولكن بعد أن يتقرر موعد زفافهما، تقرر سما الاعتراف لمالك بحقيقة خداعها له، لينفصل الثنائي مباشرة وتبدأ الأحداث المشوقة التي يحبها الجمهور.

أبطال مسلسل لعبة حب

شارك في بطولة مسلسل لعبة حب، إلى جانب معتصم النهار ونور علي، عدد من النجوم العرب أبرزهم، شكران مرتجى بدور فريدة، أيمن رضا، جو طراد، ساشا دحدوح، أيمن عبد السلام، وحازم زيدان، وجيري غزال، والفنان القدير حسام تحسين بيك، وآخرين من النجوم العرب.

أحدث أعمال نور علي

تستعد الفنانة نور علي للمشاركة في مارثون دراما رمضان2025 من خلال مسلسل «البطل» بالتعاون مع الفنان السوري بسام كوسا، وآخرين من الفنانين، والعمل من إخراج الليث حجو.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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