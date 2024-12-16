مشاهير العرب - «روح زورن».. دوللي شاهين تستعد لطرح أحدث أغانيها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 07:46 مساءً - تنتظر الفنانة اللبنانية دوللي شاهين طرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان «روح زورن» التي تأتي بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة.

أغنية «روح زورن» لـ دوللي شاهين، من كلمات جوزيف حرب، وألحان فولكور، وتوزيع أحمد عبد العزيز، من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

آخر أعمال دوللي شاهين

مؤخرا طرحت الفنانة دوللي شاهين أغنية بعنوان «أنا الحاجة الحلوة»، عبر قناتها على موقع الفيديوهات «يوتيوب» ومختلف المنصات الرقمية.

والأغنية من كلمات السيد على، وألحان أحمد يوسف، وتوزيع طارق حسيب، والكليب من إخراج مؤمن يوسف، ومدير التصوير مصطفي أحمد، إشراف فني موسيقي أحمد عبد العزيز.

كلمات أغنية «أنا الحاجة الحلوة»

وجاءت كلمات أغنية «أنا الحاجة الحلوة» كالتالي:

«مش أنا الحاجة الحلوة اللي في عينيك

وكنت أنا كل حاجة في الدنيا ليك

طب قلي ليه سيبتها يمكن عشان ملكتها

قلت قيمتها خلاص

مش كنت أنا الحاجة الحلوة اللي في عينيك

ووقت ما تحتاجها تلقاها في إيديك

طب كنت ليه علقتها وفي يوم وليلة ضيعتها

طلعت خسرانة من الأساس».