مشاهير العرب - «شياطين المنوفية».. مجدي الهواري يكشف بوستر إحدى قصص مسلسل «القصة الكاملة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 07:46 مساءً - كشف المنتج مجدي الهواري عن البوستر الرسمي لإحدى قصص مسلسله «القصة الكاملة»، وجاء البوستر تحت عنوان «شياطين المنوفية»، استعداد لطرحه خلال الفترة المقبلة.

وعلق «الهواري» على بوستر «شياطين المنوفية» الذي نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «من أصعب القصص، شياطين المنوفية، القصة الكاملة دراما، محمد إسماعيل أمين، سامح سند».

تفاصيل مسلسل القصة الكاملة

يسجل مسلسل القصة الكاملة، أول تعاون بين المخرج هادي الباجوري والكاتب وصانع المحتوى سامح سند، ومن المقرر أن يقوم بإنتاج العمل، وهو عبارة عن حلقات درامية مستوحاة من قصص جرائم حقيقية وتدور أحداث الحكايات في إطار 10 حلقات، ويعملان حاليا على اختيار المخرجين المشاركين في العمل، وأبطال القصص المختلفة.

وشارك في تأليف الموسم الأول من مسلسل القصة الكاملة 10 مؤلفين وهم: «هاني سرحان، باسم شرف، إنجي علاء، محمد إسماعيل أمين، محمد سليمان عبد المالك، حاتم حافظ، محمد صلاح العزب، سمر طاهر، علاء حسن».

ومن المتوقع أن يحقق المسلسل نجاحًا جماهيريًا كبيرًا فور طرحه عبر شاشات التلفزيون المختلفة أو المنصات الإلكترونية، خصوصا وأن هناك قطاعا كبيرا من الجمهور ينجذب إلى هذه النوعية من الأعمال التي تحاكي الواقع في إطار من الدراما والتشويق.