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تامر حسني يحيي حفلا في الرياض 27 ديسمبر - أخبار كلمتك

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تامر حسني يحيي حفلا في الرياض 27 ديسمبر - أخبار كلمتك

تامر حسني يحيي حفلا في الرياض 27 ديسمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 07:30 مساءً - يحيي الفنان تامر حسني حفلا في العاصمة السعودية الرياض يوم 27 ديسمبر الجاري، ويقام الحفل على مسرح أبو بكر سالم بالرياض، وتطرح التذاكر يوم 18 ديسمبر.

في جانب آخر يحيي تامر حسني حفلا مشتركا مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في دبي، وذلك ليلة رأس السنة في دبي 2025، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.

حفل تامر حسني ونانسي عجرم ليلة رأس السنة 

وأعلنت الشركة المنظمة عن أسعار حفل تامر حسني ونانسي عجرم ليلة رأس السنة، حيث تبدأ الأسعار بما يوازي تقريبا 30 ألف جنيه إلي نحو 75 ألف جنيه.

ومن المقرر أن يقدم الثنائي تامر حسني ونانسي عجرم باقة من أبرز أغانيهما التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير. 

 

 

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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