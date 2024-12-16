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جمعية المؤلفين والملحنين تكشف حقيقة غياب شيرين عن حفل تكريم محمد رحيم - أخبار كلمتك

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جمعية المؤلفين والملحنين تكشف حقيقة غياب شيرين عن حفل تكريم محمد رحيم - أخبار كلمتك

جمعية المؤلفين والملحنين تكشف حقيقة غياب شيرين عن حفل تكريم محمد رحيم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 07:10 مساءً - أكد مصدر داخل جمعية المؤلفين والملحنين إقامة حفل تكريم للملحن محمد رحيم الذي يقام يوم 18 من شهر ديسمبر المقبل بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور فني كبير.

حفل محمد رحيم 

وكشف المصدر حقيقة اعتذار شيرين عن هذا الحفل قائلا إن الجمعية لم توجه الدعوة لشيرين أو أي مطرب آخر.

 بينما كانت هناك مبادرة من بعض النجوم للمشاركة في إحياء هذا الحفل فور الإعلان عنه، وتواصل هؤلاء النجوم مع الشاعر مدحت العدل رئيس الجمعية، وكشفوا عن رغبتهم في المشاركة بالحفل. 

وأضاف المصدر إن من بين هؤلاء المطربين الفنانة مي فاروق وسوما وشذى وتامر حسني ومحمد ثروت وإيهاب توفيق ولطيفة وهيثم شاكر وآخرون.

تكريم محمد رحيم في دار الأوبرا المصرية 

وقال مؤخرا الشاعر فوزي إبراهيم في تصريح خاص لـ"كلمتك": “جميع المطربين المشاركين في مبادرة تكريم اسم الراحل محمد رحيم في دار الأوبرا كانوا سعداء للغاية، وأغلبهم هم الذين طلبوا المشاركة بأنفسهم، وهناك أيضا مطربون لم تجمعهم أعمال مع الراحل، ولكنهم طلبوا أيضا المشاركة في المبادرة”.

وأضاف فوزي: “محمد رحيم يعتبر من عباقرة هذا العصر وكل الجهات اهتمت بشكل كبير بالعمل على إقامة حفل لتكريم اسمه، والمبادرة بدأت من جمعية المؤلفين والملحنين ووزير الثقافة الدكتور أحمد هنو كان مرحب بالأمر دون تردد وتحمس لدعم المبادرة، كل الجهات مهتمة لخروج الحفل بشكل يليق بـ ابن من أبناء مصر الموهوبين والكل بيشهد له أنه علامة هذا الجيل”.

تكريم اسم محمد رحيم 

وكان الدكتور مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين كشف في وقت سابق عن كواليس مكالمته مع الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية من أجل إقامة حفل تكريم اسم الملحن الراحل محمد رحيم.

وقال مدحت العدل في تصريح خاص لكلمتك: “يقام حفل تكريم اسم الراحل محمد رحيم يوم 18 ديسمبر بدار الأوبرا المصرية، وأنا كنت ليس على علم بأن مصطفى كامل نقيب الموسيقيين يريد أن ينظم حفلا لتكريم اسم  الراحل هو الآخر”.

وأضاف: “ولما مصطفى كامل عرف أن جمعية المؤلفين والملحنين تنظم حفلا كبيرا لتكريم اسم الراحل محمد رحيم، جمعتنا مكالمة واتفقنا أننا نعمل حفلة واحدة كبيرة”.

وعن رأيه في دور مصطفى كامل النقابي، قال مدحت العدل: “مصطفى كامل فنان كبير وفاهم وراجل بيعمل في نقابة المهن الموسيقية خدمات رائعة ولا يوجد خلاف بيننا مطلقا”.

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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