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مشاهير العرب - قبل عرضه.. سوسن بدر تروج لـ مسلسل «أم الدنيا» |فيديو - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - قبل عرضه.. سوسن بدر تروج لـ مسلسل «أم الدنيا» |فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل عرضه.. سوسن بدر تروج لـ مسلسل «أم الدنيا» |فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 06:51 مساءً - روجت الفنانة سوسن بدر، لـ مسلسل «أم الدنيا»، والمقرر عرضه غدا الثلاثاء عبر شاشة قناة cbc.

وشاركت سوسن بدر، فيديو ترويجي للعمل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وعلقت عليه: «ام الدنيا الجزء الأول ابتداء من غداً علي قناة سي بي سي من السبت الي الأربعاء الساعة 7 مساءً.

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مسلسل أم الدنيا

ويعرض مسلسل أم الدنيا الجزء الأول، ويتتبع آثار وتطور الإنسان المصري القديم منذ حوالي 20 ألف عام، مروراً بتوحيد الأرضين وعصر بناء الأهرامات، وعصور الاضمحلال الأولى والثانية، وملوك الهكسوس وازدهار ملوك الدولة الحديثة إلى أن نصل إلى حكم كليوباترا ونهاية عصر الأسر.

الحلقات تسلط الضوء على المادة التاريخية بشكل متطور لتربط بين المشاهد وشخصيات هامة في تاريخ الدولة المصرية، وتضيف للمادة التاريخية بُعد إنساني ودرامي لأول مرة يتم استخدامه في سرد تاريخ مصر القديمة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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