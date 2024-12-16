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مشاهير العرب - بهذه الطريقة.. ياسمين عبد العزيز ترد على منتقدي ظهورها - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بهذه الطريقة.. ياسمين عبد العزيز ترد على منتقدي ظهورها - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بهذه الطريقة.. ياسمين عبد العزيز ترد على منتقدي ظهورها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 06:51 مساءً - حسمت الفنانة ياسمين عبد العزيز الجدل القائم حول حقيقة شرائها حقيبة من إحدى شركات المقاطعة وذلك بعد ظهورها بها في أحدث جلسة تصوير شاركتها عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت ياسمين عبد العزيز متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو من فيلمها «الآنسة مامي»، ظهرت خلاله وهي تقول:«ايه الغباوة دي، هو لازم كل يوم أموت لي حد على الصبح ولا ايه».

وأرفقت عبد العزيز مقطع الفيديو بتعليق، قائلة: «الشنطة دي أنا جايباها من 2018 في حاجات كده كل ما تقدم تحلو»، في إشارة للمزاح مع جمهورها.

أحدث أعمال ياسمين عبد العزيز

تواصل الفنانة ياسمين عبد العزيز تصوير أحدث أعمالها الدرامية «وتقابل حبيب» الذي يسجل التعاون الثاني بينها وبين كريم فهمي، ومن المقرر عرضه خلال مارثون دراما رمضان 2025.

مسلسل وتقابل حبيب من بطولة الثنائي ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي ويشاركهما البطولة كوكبة من النجوم أبرزهم: خالد سليم، نيكول سابا، محمود ياسين جونيور، بسنت شوقي، أنوشكا، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي.

وينتمي مسلسل وتقابل حبيب إلى نوعية مسلسلات الـ 30 حلقة، ومن المقرر ا تدور أحداثه في في إطار الدراما الاجتماعية الرومانسية.

ويذكر أن مسلسل «ضرب نار»، الذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني 2023، كان آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز، هو وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقتها، وتناول العمل قصة جابر الذي يسافر من الصعيد، إلى القاهرة بسبب الثأر، ويلقيه القدر في طريق مهرة، السيدة المكافحة التي تربي شقيقيها، وتنشأ بينهما قصة حب يتحديان بها ظروفهما الصعبة.

مسلسل ضرب نار، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، سهير المرشدي، انتصار، إيمان السيد، ماجد المصري، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكري.

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مواعيد عرض مسلسل ساعته وتاريخه والقنوات الناقلة

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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