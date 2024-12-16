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الرئيسية عالم الفن والمشاهير

نانسي عجرم تهنئ شعب البحرين بالعيد الوطني - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 06:50 مساءً - هنأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الشعب البحريني بالعيد الوطني.

وكتبت نانسي عجرم في تدوينة لها عبر حسابها على منصة إكس: دوام الأمن والأمان لمملكة البحرين وأحرّ التهاني لشعبها وقيادتها بمناسبة اليوم الوطني.

وعلى  جانب آخر، انتهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم من تسجيل نحو ٨٠ بالمائة من أغنيات ألبومها الجديد.

وتستأنف نانسي عجرم خلال الفترة المقبلة تسجيل الأغنيات المتبقية، لتطرح الألبوم مع بدايات العام الجديد ٢٠٢٥.

 

شائعة انفصال نانسي عجرم

وفي وقت سابق كانت الفنانة نانسي عجرم حرصت على الرد على شائعة انفصالها التي انتشرت مؤخرًا.

 

ونشرت نانسي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة تجمعها بزوجها الطبيب فادي الهاشم وبناتها، خلال تواجدها بأحد جبال لبنان، لتؤكد للجميع أن ما تم تداوله مؤخرًا حول طلاقها ما هو إلا مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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