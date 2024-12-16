مشاهير العرب - أفلام رأس السنة 2025.. من هم النجوم المشاركون في موسم العام الجديد؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 06:26 مساءً - أيام قلية تفصلنا عن نهاية عام 2024، ويتساءل قطاع كبير من الجمهور، عن أبرز الأعمال السينمائية التي سوف يتم طرحها، والتي تضم العديد من النجوم ضمن منافسات موسم أفلام رأس السنة الميلادية الجديدة 2025.

وخلال السطور التالية تستعرض لكم كلمتك أبرز الأفلام المقرر عرضها في بداية عام 2025. والنجوم المشاركين بها.

فيلم الهنا اللي أنا فيه

يبدأ موسم أفلام رأس السنة 2025، بفيلم «الهنا اللي أنا فيه» بطولة كريم محمود عبد العزيز، الذي يعرض في 18 من ديسمبر الجاري، تدور أحداث العمل حول دكتور أحمد، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، وتتصاعد الأحداث ويتفاجأ بزوجته تعرض على صديقتها الزواج منه.

فيلم بضع ساعات في يوم ما

وفيلم «بضع ساعات في يوم ما»، بطولة النجم هشام ماجد، حيث يبدأ عرضه في 26 ديسمبر الحالي، وتدور أحداث العمل خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، كما أن قصة الفيلم تتعاقب على عدد من الأبطال، والعمل مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم.

فيلم البحث عن منذ لخروج السيد رامبو

كما يعرض فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» بطولة عصام عمر، يوم 1 يناير المقبل، وتدور أحداث العمل، في إطار درامي حول حسن الشاب الثلاثينى الذى يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد «رامبو» من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مطاردًا من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي.

فيلم المستريحة

ويتم عرض فيلم« المستريحة»، بطولة الفنانة ليلى علوي، في 1 يناير، بدور السينما، ويضم العمل في بطولته عدد من الفنانين أبرزهم بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبد الرحمن ظاظا. الفيلم من تأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح.