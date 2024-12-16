برنامج عمل مكثف، رئيس وزراء باكستان يزور مصر الأربعاء - أخبار كلمتك

برنامج عمل مكثف، رئيس وزراء باكستان يزور مصر الأربعاء - أخبار كلمتك

مستشار الحكومة السورية السابق: نخشى من المجهول والأوضاع الاقتصادية صعبة والبنى التحتية مدمرة - أخبار كلمتك

مستشار الحكومة السورية السابق: نخشى من المجهول والأوضاع الاقتصادية صعبة والبنى التحتية مدمرة - أخبار كلمتك

ترامب: الأتراك رغبوا في الاستيلاء على سوريا منذ آلاف السنين والآن تمكنوا من ذلك - أخبار كلمتك

ترامب: الأتراك رغبوا في الاستيلاء على سوريا منذ آلاف السنين والآن تمكنوا من ذلك - أخبار كلمتك

ترامب لـنتنياهو: عدم إعادة الرهائن قبل 20 يناير يجعل الأمر جحيما - أخبار كلمتك

ترامب لـنتنياهو: عدم إعادة الرهائن قبل 20 يناير يجعل الأمر جحيما - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يلتقي السفراء الأوروبيين المعتمدين في مصر (صور) - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يلتقي السفراء الأوروبيين المعتمدين في مصر (صور) - أخبار كلمتك

مطار عدن يوضح ماحدث بطائرة اليمنية اليوم - أخبار كلمتك

مطار عدن يوضح ماحدث بطائرة اليمنية اليوم - أخبار كلمتك

عاجل:مليشيا الحوثي تعلن استهداف هذه الدولة - أخبار كلمتك

عاجل:مليشيا الحوثي تعلن استهداف هذه الدولة - أخبار كلمتك

ترقب هذا الأمر السار غداً - أخبار كلمتك

ترقب هذا الأمر السار غداً - أخبار كلمتك

وزير التعليم وسفير كندا بالقاهرة يبحثان آفاق التعاون المستقبلية - أخبار كلمتك

وزير التعليم وسفير كندا بالقاهرة يبحثان آفاق التعاون المستقبلية - أخبار كلمتك

«النيابة الإدارية» تزيل أسباب شكوى شركة دولية في كيماويات البناء وتحيل مسئولين للتحقيق - أخبار كلمتك

«النيابة الإدارية» تزيل أسباب شكوى شركة دولية في كيماويات البناء وتحيل مسئولين للتحقيق - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - بعد إصابتها خلال أداء مناسك العمرة.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ منى فاروق - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - بعد إصابتها خلال أداء مناسك العمرة.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ منى فاروق - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد إصابتها خلال أداء مناسك العمرة.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ منى فاروق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 06:26 مساءً - كشفت الفنانة منى فاروق آخر تطورات حالتها الصحية، وذلك بعد إعلانها خلال الأيام الماضية إصابتها بشلل مؤقت في المعدة أدى إلى حدوث نزيف شديد في المعدة بسبب حقن التخسيس.

وأوضحت منى فاروق عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» أنها لازالت تعاني من مضاعفات صحية بسبب تلك الحقن، قائلة: «ضغطي عالي على مدار الـ48 ساعة اللي فاتو» في إشارة منها إلى أنها تعاني من ارتفاع في ضغط الدم، مما أدى إلى استعانتها بـ«كرسي متحرك» من أجل التنقل داخل المطار، إذ إنّها متواجدة حالياً في السعودية لأداء مناسك العمرة.

منى فاروق

أبرز المعلومات عن منى فاروق

- منى فاروق هي ممثلة مصرية ولدت عام 1995.

- بدأت مسيرتها الفنية من خلال الإعلانات التليفزيونية.

- كانت بدايتها الفنية في فيلم الخلبوص عام 2016 مع الفنان محمد رجب.

-مسلسل ظل الرئيس عام 2017 ميلادي مع الفنان ياسر جلال.

-الأب الروحي مع الفنانة مي سليم عام 2017 ميلادي.

-مسلسل رحيم برفقة الفنان ياسر جلال خلال عام 2018 ميلادي.

- وكان آخر أعمال الفنانة منى فاروق مشاركتها في مسلسل أيام والذي عرض عام 2021.

آخر أعمال منى فاروق

يشار إلى أن آخر أعمال منى فاروق، هو مشاركتها في مسلسل بعنوان «غموض»، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم الفن أبرزهم: إلهام عبد البديع، محمد أبو داود، ميدو عادل، والعمل من تأليف فتحي الجندي، وإخراج حسام سلامة.

تدور قصة مسلسل «غموض» حول القضايا والمشاكل التي تواجه الأسرة المصرية في إطار من التشويق والإثارة، ويشاركهم عدد من التيك توكر.

اقرأ أيضاً
طرح البوستر الرسمي لفيلم «CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD» تمهيدا لعرضه

فيلم «الفستان الأبيض» يحقق إيرادات ضعيفة بالسينمات أمس

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

مشاهير العرب - «أنصاص مشاوير».. ماجد المهندس يطرح أحدث أعماله الغنائية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق