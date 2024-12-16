مشاهير العرب - بعد إصابتها خلال أداء مناسك العمرة.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ منى فاروق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 06:26 مساءً - كشفت الفنانة منى فاروق آخر تطورات حالتها الصحية، وذلك بعد إعلانها خلال الأيام الماضية إصابتها بشلل مؤقت في المعدة أدى إلى حدوث نزيف شديد في المعدة بسبب حقن التخسيس.

وأوضحت منى فاروق عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» أنها لازالت تعاني من مضاعفات صحية بسبب تلك الحقن، قائلة: «ضغطي عالي على مدار الـ48 ساعة اللي فاتو» في إشارة منها إلى أنها تعاني من ارتفاع في ضغط الدم، مما أدى إلى استعانتها بـ«كرسي متحرك» من أجل التنقل داخل المطار، إذ إنّها متواجدة حالياً في السعودية لأداء مناسك العمرة.

أبرز المعلومات عن منى فاروق

- منى فاروق هي ممثلة مصرية ولدت عام 1995.

- بدأت مسيرتها الفنية من خلال الإعلانات التليفزيونية.

- كانت بدايتها الفنية في فيلم الخلبوص عام 2016 مع الفنان محمد رجب.

-مسلسل ظل الرئيس عام 2017 ميلادي مع الفنان ياسر جلال.

-الأب الروحي مع الفنانة مي سليم عام 2017 ميلادي.

-مسلسل رحيم برفقة الفنان ياسر جلال خلال عام 2018 ميلادي.

- وكان آخر أعمال الفنانة منى فاروق مشاركتها في مسلسل أيام والذي عرض عام 2021.

آخر أعمال منى فاروق

يشار إلى أن آخر أعمال منى فاروق، هو مشاركتها في مسلسل بعنوان «غموض»، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم الفن أبرزهم: إلهام عبد البديع، محمد أبو داود، ميدو عادل، والعمل من تأليف فتحي الجندي، وإخراج حسام سلامة.

تدور قصة مسلسل «غموض» حول القضايا والمشاكل التي تواجه الأسرة المصرية في إطار من التشويق والإثارة، ويشاركهم عدد من التيك توكر.