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مشاهير العرب - مواعيد عرض مسلسل ساعته وتاريخه والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مواعيد عرض مسلسل ساعته وتاريخه والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مواعيد عرض مسلسل ساعته وتاريخه والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 05:46 مساءً - مواعيد عرض مسلسل ساعته وتاريخه.. حقق مسلسل «ساعته وتاريخه» نجاحا جماهيريا كبيرا منذ عرض أولى حلقاته، حيث تعلق قطاع كبير بمسلسل ساعته وتاريخه لما يتناوله من أحداث مشوقه مثيرة.

أحداث مسلسل ساعته وتاريخه تبحث في ملفات الجرائم التي شهدتها ساحات المحاكم ولكن بمعالجة درامية مختلفة.

ويرصد كلمتك لمتابعيه كافة التفاصيل حول مسلسل «ساعته وتاريخه»، ومنها مواعيد العرض والقنوات الناقلة.

أحداث مسلسل «ساعته وتاريخه»

تدور أحداث مسلسل «ساعته وتاريخه» في إطار من التشويق والإثارة حيث يناقش ما يقارب 26 قضية واقعية في حلقات منفصلة، وفي كل قضية سوف يتم التعرف على الدوافع وخلفيات الحدث والظروف النفسية التي حدثت بها الجريمة وتنتهي بالحكم الصادر ضد الجاني في كل قضية.

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه

شارك في بطولة مسلسل «ساعته وتاريخه» عدد من النجوم والفائزين من تجربة كاستنج لاكتشاف المواهب، الرؤية القانونية للمسلسل للمستشار بهاء المري والرؤية الفنية للمخرج عمرو سلامة.

تحكي حلقات مسلسل ساعته وتاريخه، حول الملفات الحقيقية من داخل المحاكم المصرية التي أثارت الجدل عند حدوثها مثل: مقتل نيرة أشرف طالبة المحلة.

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه

والجدير بالذكر أن مسلسل «ساعته وتاريخه» من بطولة عدد من النجوم والفائزين من تجربة كاستنج لاكتشاف المواهب، الرؤية القانونية للمسلسل للمستشار بهاء المري والرؤية الفنية للمخرج عمرو سلامة.

القنوات الناقلة لـ مسلسل ساعته وتاريخه

تعرض حلقات مسلسل «ساعته وتاريخه» عبر القنوات والمنصات التالية:

- قناة DMC.

- DMC دراما.

- منصة WATCH IT الإلكترونية.

مواعيد عرض مسلسل «ساعته وتاريخه»

وحول مواعيد عرض مسلسل ساعته وتاريخه من المقرر أن تعرض يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة الـ10 مساء على قناة DMC، بينما تعرض عبر قناة DMC دراما في تمام الساعة 12 بعد منتصف اللي، وتكون الإعادة في تمام الساعة الـ5 مساء.

بينما تعرض حلقات مسلسل «ساعته وتاريخه» عبر منصة WATCH IT الإلكترونية قبل موعد عرضهما التلفزيوني، وذلك في تمام الساعة الـ9 مساء.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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