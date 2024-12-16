أتم عامه التاسع والأربعين، رحلة سامح حسين من "فواعلي" إلى البطولة المطلقة في السينما والتليفزيون والمسرح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 04:30 مساءً - في مثل هذا اليوم، وُلد أحد أبرز الوجوه الفنية في عالم الكوميديا، إنه الفنان سامح حسين، الذي استطاع أن يثبت نفسه بقوة في مجال الكوميدييا ويحقق شهرة واسعة بفضل موهبته وحضوره المميز.

ومع كل عام يمر، يواصل سامح حسين تأكيد مكانته في عالم الفن، سواء من خلال أدواره السينمائية أو التليفزيونية، أو من خلال أعماله المسرحية التي تحقق نجاحًا كبيرًا.

حياة قاسية عاشها سامح حسين قبل دخول عالم الفن

سامح حسين مولود بحي شبرا في مثل هذا اليوم من عام 1975 وعاش حياة قاسية وظروفا صعبة فى حياته قبل دخوله المجال الفني. وقال سامح حسين عن هذه الفترة خلال لقائه ببرنامج "واحد من الناس"، تقديم الإعلامي عمرو الليثي: "عشنا فترة صعبة جدا، لكن كان عندنا عزة نفس، وكانت والدتي تروح لأقاربنا وتقول إننا بنربي فراخ في المنور، ويدوها بقايا أكل للفراخ، لكن الحقيقة إحنا كنا الفراخ وأكلنا بقايا الأكل، ولذلك أنا بدأت أشتغل من صغري".

درس سامح الحقوق في جامعة عين شمس، ثم حصل على ليسانس الآداب قسم المسرح شعبة تمثيل وإخراج من جامعة حلوان، كما أنه كان من خريجي الدفعة الأولى من ورشة المسرح بمركز الإبداع الفني التابع لِـ دار الأوبرا المصرية.

وقال سامح حسين عن فترة دراسته: "أنا عندي ألم في فقرات الظهر السفلية من أيام دراستي في الجامعة، لإني كنت محتاج فلوس جنب الدراسة، واشتغلت فواعلي أشيل طوب ورمل وأطلع عمارات".

دخول عالم الفن من بوابة الإخراج

دخل سامح حسين بوابة الفن من خلال عمله كمساعد مخرج لسنوات طويله وذلك بهدف البحث عن فرصة في التمثيل وحبًا للفن، فعمل مساعد مخرج في الفيلم الشهير “جائنا البيان التالي”، وكان مخرج مساعد في فيلم “وش إجرام”، ومخرج مساعد أيضًا في فيلم “٤٥ يوم”.

كما شارك في عدة أعمال فنية بأدوار صغيرة مثل تقديمه شخصية رزة في مسلسل زيزينيا في الجزء الثاني، وظهوره بشخصية عسكري في فيلم رشة جريئة، وظهر في فيلم صاحب صاحبه بشخصية بائع بيض، وظهر بشخصية حلاق في فيلم “فيلم هندي”، وكان هو سيحا القهوجي في فيلم “عايز حقي”، ودبشة في “لخمة راس”، وسيكا في “قصة الحي الشعبي”.

وقال هو عن هذه الفترة في لقاء إعلامي سابق " اشتغلت مساعد مخرج كتير مع خالد جلال ووائل إحسان وسعيد حامد، وكان ممكن أطلع بجملة"، مضيفا: "في فيلم صاحب صاحبه اشتغلت مساعد مخرج، وعملت مشهد صغير مع محمد هنيدي، لكن في العرض الخاص اكتشفوا إن الفيلم طويل وقررا يسحبوا بعض النسخ ويعيدوا المونتاج".

وقال: "بقى في نسخ من الفيلم معروضة في سينمات معينة وأنا موجود فيها، ونسخ في سينما أخرى أنا مش موجود فيها، لإن مشهدي كان ضمن المشاهد المحذوفة".

مسلسل راجل وست ستات.. الانطلاقة الحقيقية لسامح حسين

كانت نقطة انطلاق الحقيقية في مسيرة سامح حسين من خلال مسلسل راجل وست ستات وذلك عام 2007 عندما لعب دور الشاب الساذج “رمزي” الذي صار بسببه أحد أبرز النجوم الأساسيين في نجاح المسلسل.

وزاد المسلسل من شهرته فقام بعدها بالاشتراك في العديد من الأفلام حتى جاءت البطوله المطلقة في الدراما التليفزيونية عام 2009 في مسلسل “عبودة ماركة مسجلة”، وكان أول بطولاته السينمائية فيلم "30 فبراير"، وأعطى سامح حسين اهتمامًا كبيرًا للأطفال، فأسس شركة إنتاج فني قدم من خلالها مسلسله الكارتون الشهير “الكابتن عزوز” الذي قدم منه أكثر من جزء، كما تألق في عالم المسرح وقدم أكثر من مسرحية ناجحة.

مواصلة الإبداع والنجاح الفني

ولا يزال سامح حسين يعمل بجد واجتهاد ويواصل تقديم أعمال فنية متنوعة، حيث يعيش حاليًا حالة من الانتعاش الفني بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلمه الأخير ساندوتش عيال، فقد أعلن مؤخرًا عن عودته للبطولة التليفزيونية بعد غياب دام 11 عامًا، حيث سيقدم مع المنتج أحمد السبكي مسلسلا جديدا يحمل اسم “برمودا”.

كما تعاقد على فيلم جديد مع نفس المنتج، وسيقدم إلى جانب ذلك أيضًا عملًا في عالم المسرح، حيث سيتم إعادة عرض مسرحيته الكوميدية الاستعراضية عامل قلق على مسرح البالون بعد انتهائها من عرضها في الإسكندرية.

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