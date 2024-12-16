مشاهير العرب - فيلم «الفستان الأبيض» يحقق إيرادات ضعيفة بالسينمات أمس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 04:26 مساءً - فشل فيلم «الفستان الأبيض» بطولة الفنانة ياسمين رئيس، في تحقيق إيرادات مرتفعة بدور السينما أمس الإثنين 15 من ديسمبر 2024.

إيرادات فيلم الفستان الأبيض

وبلغت إيرادات فيلم الفستان الأبيض، أمس الإثنين، حوالي 600 جنيه فقط في شباك التذاكر، ليصبح بذلك مهدد بالسحب خلال الفترة المقبلة.

فيلم الفستان الأبيض

ويدور أحداث فيلم الفستان الأبيض، في إطار من الدراما حول وردة من حي فقير التي توشك على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع بنت خالتها للبحث عن فستان آخر" والفيلم بطولة ياسمين رئيس وأسماء جلال وأحمد خالد صالح وسلوى محمد علي وغيرهم، ومن إخراج وتأليف جيلان عوف وإنتاج فيلم كلينيك محمد حفظي.

أبطال فيلم الفستان الأبيض

يضم فيلم الفستان الأبيض، في بطولة عدد من النجوم أبرزهم: ياسمين رئيس، أسماء جلال، لبنى ونس، أروى جودة، أنجي أبو السعود ميمي جمال، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، وهو من تأليف وإخراج جيلان عوف وإنتاج فيلم كلينيك محمد حفظي.