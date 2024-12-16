مقرب من النظام السعودي يبشر اليمنيين بقدوم امر سار - أخبار كلمتك

مقرب من النظام السعودي يبشر اليمنيين بقدوم امر سار - أخبار كلمتك

وزير الصناعة السعودي: حل 80% من مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر - أخبار كلمتك

وزير الصناعة السعودي: حل 80% من مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر - أخبار كلمتك

قصة مدينة القرداحة مسقط رأس بشار الأسد ومعاناة أهلها في فترة حكمه - أخبار كلمتك

قصة مدينة القرداحة مسقط رأس بشار الأسد ومعاناة أهلها في فترة حكمه - أخبار كلمتك

أتم عامه التاسع والأربعين، رحلة سامح حسين من "فواعلي" إلى البطولة المطلقة في السينما والتليفزيون والمسرح - أخبار كلمتك

أتم عامه التاسع والأربعين، رحلة سامح حسين من "فواعلي" إلى البطولة المطلقة في السينما والتليفزيون والمسرح - أخبار كلمتك

تعرف على عدد حلقات وتفاصيل مسلسل القدر - أخبار كلمتك

تعرف على عدد حلقات وتفاصيل مسلسل القدر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم «الفستان الأبيض» يحقق إيرادات ضعيفة بالسينمات أمس - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم «الفستان الأبيض» يحقق إيرادات ضعيفة بالسينمات أمس - أخبار كلمتك

«الشخصية المصرية في عالم متغير».. مؤتمر للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية - أخبار كلمتك

«الشخصية المصرية في عالم متغير».. مؤتمر للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية - أخبار كلمتك

أمين البحوث الإسلامية: العقل البشري أصبح تقنيًا ويحتاج إلى برمجة مضادة للفيروسات - أخبار كلمتك

أمين البحوث الإسلامية: العقل البشري أصبح تقنيًا ويحتاج إلى برمجة مضادة للفيروسات - أخبار كلمتك

جروس يصل الزمالك لقيادة تدريبات الفريق - أخبار كلمتك

جروس يصل الزمالك لقيادة تدريبات الفريق - أخبار كلمتك

اتحاد الهوكي يؤجل انطلاق بطولة إفريقيا للأندية ببورسعيد - أخبار كلمتك

اتحاد الهوكي يؤجل انطلاق بطولة إفريقيا للأندية ببورسعيد - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - فيلم «الفستان الأبيض» يحقق إيرادات ضعيفة بالسينمات أمس - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - فيلم «الفستان الأبيض» يحقق إيرادات ضعيفة بالسينمات أمس - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم «الفستان الأبيض» يحقق إيرادات ضعيفة بالسينمات أمس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 04:26 مساءً - فشل فيلم «الفستان الأبيض» بطولة الفنانة ياسمين رئيس، في تحقيق إيرادات مرتفعة بدور السينما أمس الإثنين 15 من ديسمبر 2024.

إيرادات فيلم الفستان الأبيض

وبلغت إيرادات فيلم الفستان الأبيض، أمس الإثنين، حوالي 600 جنيه فقط في شباك التذاكر، ليصبح بذلك مهدد بالسحب خلال الفترة المقبلة.

فيلم الفستان الأبيض ياسمين رئيس

فيلم الفستان الأبيض

ويدور أحداث فيلم الفستان الأبيض، في إطار من الدراما حول وردة من حي فقير التي توشك على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع بنت خالتها للبحث عن فستان آخر" والفيلم بطولة ياسمين رئيس وأسماء جلال وأحمد خالد صالح وسلوى محمد علي وغيرهم، ومن إخراج وتأليف جيلان عوف وإنتاج فيلم كلينيك محمد حفظي.

أبطال فيلم الفستان الأبيض

يضم فيلم الفستان الأبيض، في بطولة عدد من النجوم أبرزهم: ياسمين رئيس، أسماء جلال، لبنى ونس، أروى جودة، أنجي أبو السعود ميمي جمال، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، وهو من تأليف وإخراج جيلان عوف وإنتاج فيلم كلينيك محمد حفظي.

اقرأ أيضاً
اليوم.. عرض فيلمي «الفستان الأبيض» و«مين يصدق» بدور العرض السعودية

إيرادات فيلم الفستان الأبيض لـ ياسمين رئيس وأسماء جلال

160 ألف جنيه.. تراجع إيرادات فيلم «الفستان الأبيض» بدور السينما أمس

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

مهرجان فنون الأداء يفتتح دورته الرابعة بحضور رئيس أكاديمية الفنون (صور) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق