جينيفر لوف هيويت تعود لسلسلة أفلام "I Know What You Did Last Summer" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 03:55 مساءً - أفلام هوليوود، أعلنت الممثلة جينيفر لوف هيويت، عودتها للمشاركة في سلسلة الأفلام الشهيرة "I Know What You Did Last Summer"، التي حققت نجاحًا كبيرًا في التسعينات.

تفاصيل الجزء الجديد لـ "I Know What You Did Last Summer"

الجزء الجديد من فيلم "I Know What You Did Last Summer"، سيكون من إخراج جينيفر كيتن روبنسون، وسيضم مجموعة من النجوم، أبرزهم فريدي برينز جونيور، وتشيس سوي ووندرز، ومادلين كلاين، وسارة بيدجون، وتايريك ويذرز، وجونا هاور- كينج.

جزء جديد من فيلم "I Know What You Did Last Summer"

وكانت شركة “سوني” للإنتاج السينمائي، أعلنت مؤخرًا، عن إنتاج جزء جديد من سلسلة أفلام الرعب I Know What You Did Last Summer.

وتعد سلسلة أفلام Know What You Did Last Summer، من أشهر أفلام الرعب في هوليوود، وأنتج منها ثلاث أجزاء، تم عرضها في 1997 و1998 و2006.

ومن المقرر أن يستكمل الجزء الرابع والجديد، أحدث الأجزاء السابقة، وستدور أحداث الفيلم الجديد حول أربعة أصدقاء تتم ملاحقتهم من قبل أحد القاتلين، الذي اكتشف جريمتهم في العام السابق.

