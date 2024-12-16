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جينيفر لوف هيويت تعود لسلسلة أفلام "I Know What You Did Last Summer" - أخبار كلمتك

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جينيفر لوف هيويت تعود لسلسلة أفلام "I Know What You Did Last Summer" - أخبار كلمتك

جينيفر لوف هيويت تعود لسلسلة أفلام "I Know What You Did Last Summer" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 03:55 مساءً - أفلام هوليوود، أعلنت الممثلة جينيفر لوف هيويت، عودتها للمشاركة في سلسلة الأفلام الشهيرة "I Know What You Did Last Summer"، التي حققت نجاحًا كبيرًا في التسعينات.

تفاصيل الجزء الجديد لـ "I Know What You Did Last Summer"

الجزء الجديد  من فيلم "I Know What You Did Last Summer"، سيكون من إخراج جينيفر كيتن روبنسون، وسيضم مجموعة من النجوم، أبرزهم فريدي برينز جونيور، وتشيس سوي ووندرز، ومادلين كلاين، وسارة بيدجون، وتايريك ويذرز، وجونا هاور- كينج.

In Defense of 'I Know What You Did Last Summer' - Bloody Disgusting

جزء جديد من فيلم "I Know What You Did Last Summer"

وكانت شركة “سوني” للإنتاج السينمائي، أعلنت مؤخرًا، عن إنتاج  جزء جديد من سلسلة أفلام الرعب  I Know What You Did Last Summer.

وتعد سلسلة أفلام Know What You Did Last Summer، من أشهر أفلام الرعب في هوليوود، وأنتج منها  ثلاث أجزاء، تم عرضها في 1997 و1998 و2006.

ومن المقرر أن يستكمل الجزء الرابع والجديد، أحدث الأجزاء السابقة،  وستدور أحداث الفيلم الجديد حول أربعة أصدقاء تتم ملاحقتهم من قبل أحد القاتلين، الذي اكتشف جريمتهم في العام السابق.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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