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أكابيلا تحتفل بأعياد الكريسماس بدار الأوبرا - أخبار كلمتك

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أكابيلا تحتفل بأعياد الكريسماس بدار الأوبرا - أخبار كلمتك

أكابيلا تحتفل بأعياد الكريسماس بدار الأوبرا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 03:55 مساءً -  تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا لكورال أكابيلا للأطفال بقيادة أستاذ الكورال نادر ناجى وتحت إشراف المدير الفنى والقائد الأساسى لأوركسترا القاهرة السيمفونى المايسترو أحمد الصعيدى وذلك فى الثامنة مساء الأربعاء  ١٨ ديسمبر على المسرح  الصغير، وذلك بمناسبة احتفالات الكريسماس. 

و‏يتضمن البرنامج مختارات من أشهر الأعمال العالمية التي تحتفي بالكريسماس منها "  أديست فيديليس، ليلة صامتة،  بابا نويل قادم إلى المدينة،  الملائكة التى نسمعها في الأعالي،  ليلة ماريا، اثنا عشر يومًا في الكريسماس،  يالها من ليلة مقدسة، بيتي بابا نويل، يا شجرة الكريسماس، جنجل بيلز،  مكان ما في ذاكرتي، رودولف الرنة ذات الأنف الحمراء ونتمنى لكم كريسماس سعيد.. أداء وغناء منفرد جنيفر شوقي - مريم محسن - جويل ماريو - يارا مشهور - كارما طارق - عائشة - إيلي - مايا - خلود - هولي لوانج - باسل - مالك - سلمى - حبيبة - مريم - عبير -  داليا سمير - ديما محمد - مريم السحرتي ليا حتحوت - أسيل محمد - كريستابيلا - آدم - لين كريم - إيميلي جورج".

جدير بالذكر أن كورال أكابيلا للأطفال تأسس تحت إشراف المايسترو أحمد الصعيدى المدير الفنى والقائد الأساسي لأوركسترا القاهرة السيمفونى ويضم حوالى ٧٥ طفلًا تتراوح أعمارهم بين ٦ حتى ١٣ عاما، شارك أوركسترا القاهرة السيمفونى في احتفالات العام الجديد ٢٠٢٣.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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