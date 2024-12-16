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طرح "Gladiator 2" عبر المنصات الرقمية في هذا الموعد - أخبار كلمتك

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طرح "Gladiator 2" عبر المنصات الرقمية في هذا الموعد - أخبار كلمتك

طرح "Gladiator 2" عبر المنصات الرقمية في هذا الموعد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 03:30 مساءً -  Gladiator II، ذكرت تقارير صحفية، أن فيلم "Gladiator 2" سيكون متاحًا للمشاهدة، عبر المنصات الرقمية، بتاريخ 24 ديسمبر، بالتزامن مع الاحتفال بالكريسماس، بعد شهر واحد فقط من طرح الفيلم في صالات السينما.

ريدلي سكوت يكشف عن إنتاج جزء ثالث من فيلم "Gladiator"

 كشف المخرج الشهير "ريدلي سكوت"، عن إنتاج جزء ثالث من فيلم Gladiator.

وأكد سكوت، في تصريحات صحفية، أنه سيعمل في القريب العاجل، على التحضير للجزء الثالث من فيلم Gladiator، خاصة بعد النجاح الكبير الذي شهده الجزء الثاني من الفيلم.

 

 

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مدير تصوير فيلم Gladiator II يهاجم المخرج ريدلي سكوت

 وهاجم مدير تصوير فيلم Gladiator II، مخرج الفيلم الشهير، ريدلي سكوت، واصفا إياه بالكسل.

وقال  مدير تصوير فيلم Gladiator: إن المخرج الشهير ريدلي سكوت، أصبح كسولا للغاية، وغير صبور، علاوة على استخدامه كاميرات متعددة لتصوير أكبر قدر ممكن من اللقطات في وقت واحد.
‏وأضاف في تصريحات صحفية، أن سكوت يترك المعدات ظاهرة في الخلفية، ويقوم بإزالتها أثناء مرحلة المونتاج.

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الإسرائيلية يوفال جونين تسرق دور الممثلة المصرية الفلسطينية مي القلماوي في Gladiator II

 كما كشفت تقارير صحفية جديدة، أن الممثلة الإسرائيلية يوفال جونين ـ Yuval Gonen، سرقت دور الممثلة المصرية الفلسطينية مي القلماوي في فيلم Gladiator II.

وذكرت التقارير الصحفية أن الممثلة الإسرائيلية أعادت تمثيل جميع مشاهد الممثلة مي القلماوي، لتظهر على الشاشة بدلًا منها، على الرغم من ظهور مشاهد مي القلماوي في العروض الدعائية الأولية للفيلم.

Yuval Gonen - IMDb
 الممثلة الإسرائيلية يوفال جونين ـ Yuval Gonen، كلمتك

تفاصيل حذف مشاهد الممثلة المصرية الفلسطينية مي القلماوي من فيلم Gladiator II

وفوجئ مشاهدو فيلم Gladiator II، بحذف جميع مشاهد الممثلة المصرية الفلسطينية "مي القلماوي"، بالكامل من أحداث الفيلم، على الرغم من وجودها في العروض الدعائية الأولية للفيلم والتي كانت تشير إلى أنها ستلعب دورًا رئيسيًّا.

وذكرت عدد من التقارير الصحفية أنه يعتقد أن حذف جميع مشاهد مي القلماوي، جاء بسبب إدانتها العلنية للجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال في فلسطين.

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تفاصيل فيلم GLADIATOR ll

 فيلم "GLADIATOR ll"، من إخراج ريدلي سكوت، وبطولة كل من الممثل الشهير دينزل واشنطن، وبيدرو باسكال، وبول ميسكال.

وتدور أحداث الفيلم، بعد أن غزو منزل لوسيوس، من قبل الأباطرة المستبدين الذين يقودون روما، ما يضطر لوسيوس إلى دخول الكولوسيوم، والنظر إلى ماضيه ليجد القوة لإعادة مجد روما إلى شعبها.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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