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مشاهير العرب - طرح البوستر الرسمي لفيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو».. والعرض في هذا الموعد - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - طرح البوستر الرسمي لفيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو».. والعرض في هذا الموعد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - طرح البوستر الرسمي لفيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو».. والعرض في هذا الموعد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 03:26 مساءً - طرحت الشركة المنتجة لفيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» بطولة الفنان عمر عصام، والمقرر عرضه في بداية العام 2025.

وفي وقت سابق، كشفت الشركة المنتجة عن البرومو التشويقي لفيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت قائلة: «الإعلان الرسمي لفيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، بجميع دور السينما في مصر 1 يناير والعالم العربي 9 يناير».

بوستر فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

ويظهر عصام عمر في البرومو الدعائي لفيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو»، رفقة كلبه الذي يعيش معه، ويواجه الكثير من التحديات لخروجه.

قصة فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

دارت قصة فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، في إطار درامي حول حسن الشاب الثلاثينى الذى يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد «رامبو» من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مطاردًا من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي.

أبطال فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

وشارك في بطولة الفيلم عدد من الفنانين منهم: عصام عمر، وركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف، والعمل من إخراج خالد منصور.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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