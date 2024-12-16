مشاهير العرب - طرح البوستر الرسمي لفيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو».. والعرض في هذا الموعد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 03:26 مساءً - طرحت الشركة المنتجة لفيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» بطولة الفنان عمر عصام، والمقرر عرضه في بداية العام 2025.

وفي وقت سابق، كشفت الشركة المنتجة عن البرومو التشويقي لفيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت قائلة: «الإعلان الرسمي لفيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، بجميع دور السينما في مصر 1 يناير والعالم العربي 9 يناير».

ويظهر عصام عمر في البرومو الدعائي لفيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو»، رفقة كلبه الذي يعيش معه، ويواجه الكثير من التحديات لخروجه.

قصة فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

دارت قصة فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، في إطار درامي حول حسن الشاب الثلاثينى الذى يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد «رامبو» من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مطاردًا من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي.

أبطال فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

وشارك في بطولة الفيلم عدد من الفنانين منهم: عصام عمر، وركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف، والعمل من إخراج خالد منصور.