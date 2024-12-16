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مشاهير العرب - طرح البوستر الرسمي لفيلم «CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD» تمهيدا لعرضه - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - طرح البوستر الرسمي لفيلم «CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD» تمهيدا لعرضه - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - طرح البوستر الرسمي لفيلم «CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD» تمهيدا لعرضه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 03:21 مساءً - طرحت استوديوهات مارفل، البوستر الرسمي لفيلم «CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD»، والمقرر طرحه بالسينمات في 14 من فبراير المقبل.

ويظهر في البوستر الدعائي الجديد، جميع أبطال الفيلم، وعلى رأسهم هاريسون فورد، الذي انضم حديثا لعالم مارفل، للأبطال الخارقين.

بوستر فيلم CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD.

احداث فيلم CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD

وتدور أحداث الفيلم حول (سام ويلسون) الذي ينطلق متسلحًا بدرعه الخارق، من أجل القضاء على الشر الذي يحيط بالبلاد، فيما يعود العالم (صمويل ستيرنز) بفضل دماء (هالك)، ويطلق على نفسه اسم القائد، قبل أن يصطدم مع الجنرال (ثاديوس روس) الذي يستعين بقوة (صبرا) التي تتمتع بقوة خارقة وقدرات علاجية مذهلة.

أبطال فيلم CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD

ويشارك في بطولة فيلم CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD، عدد من نجوم هوليوود أبرزهم: أنتوني ماكي، داني راميريز، شيرا هاس، زوشا روكيمور، كارل لومبلي، جيانكارلو إسبوزيتو، ليف تايلر، تيم بليك نيلسون، هاريسون فورد

وأصدرت أستديوهات مارڤل، الشعار الرسمي الجديد لفيلم "CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD"، والذي تم تغييره لهذا الاسم بعد أن كان يحمل اسم، "CAPTAIN AMERICA: NEW WORLD ORDER"، وهو ما سبب غضب كبير بين اليهود خاصة في أمريكا.

واعتبر اليهود اسم CAPTAIN AMERICA: NEW WORLD ORDER’، إهانة لهم، بسبب استخدام الاسم سابقًا، خلال فترة مذابح اليهود بالحرب العالمية الثانية.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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