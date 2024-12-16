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إيرادات هزيلة لفيلم الفستان الأبيض أمس - أخبار كلمتك

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إيرادات هزيلة لفيلم الفستان الأبيض أمس - أخبار كلمتك

إيرادات هزيلة لفيلم الفستان الأبيض أمس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 02:56 مساءً - حقق فيلم الفستان الأبيض التي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين رئيس، إيرادات ضعيفة مساء أمس الأحد في شباك التذاكر بدور العرض السينمائي.

 

إيرادات فيلم الفستان الأبيض 

 وحقق فيلم الفستان الأبيض إيرادات 600 جنيه فقط في شباك التذاكر، الأمر الذي جعله يدخل في دائرة السحب من صالات دور العرض. 

الفيلم  من إخراج وتأليف جيلان عوف وتدور أحداثه في إطار من الدراما حول وردة من حي فقير وهي فتاة على وشك الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع بنت خالتها للبحث عن فستان. 

الفنانة ياسمين رئيس تحدثت في تصريحات خاصة لـ" كلمتك" عن كواليس وتحضيرات الفيلم، قائلة: "عندما قرأت السيناريو والورق الخاص بالعمل كنت أرغب في معرفة كيف ستنتهي هذه الحدوتة بين الفتاتين.. ماذا فعلت وردة مع ابنة خالتها، وكيف سيقومون بحل المشكلة التي واجهتهم.. شعرت بأني متفاعلة مع القصة والحكاية، واستكملت قراءة الورق حتى النهاية بشغف كبير.. لذلك وافقت على تقديم هذه الشخصية وأعجبني الفيلم بالتأكيد". 

 

شخصية وردة في الفستان الأبيض 

وأضافت ياسمين رئيس عن تشبيه البعض لشخصية "وردة" في فيلم الفستان الأبيض بشخصية "هيام"، والتي قدمتها من قبل في فيلم فتاة المصنع، قائلة: "مطلقًا شخصية وردة غير شخصية هيام.. كفاية فرق السن اللي بينهم.. شخصية هيام كانت في العشرينات أما وردة فهي في الثلاثينات من عمرها". 

وتابعت: "بالنظر إلى هيام ووجهها وعينيها وازاي عندها أمل في الحياة.. وعلى العكس ترى "وردة" اللي بتقلي بطاطس ويديها محروقة من استخدام الزيت.. خلاص بنت بقالها ٧ سنين في علاقة وعايزة تتجوز.. أما هيام فهمي البنت اللي بتقول أنا عندي 21 سنة وأحلى حاجة لما البنت تتم 21 سنة.. مفيش وجه مقارنة بين الشخصيتين إطلاقًا". 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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