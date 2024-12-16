مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. وحدة إخراج ثانية لتصوير «سيد الناس» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 02:27 مساءً - أعلن المخرج محمد سامي، عن إنشاء وحدة إخراج ثانية لـ مسلسل «سيد الناس» بطولة الفنان عمرو سعد، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

وتم إنشاء وحدة الإخراج الثانية، لتصوير بعض المشاهد الخارجية من العمل، والتي لا يتواجد بها الأبطال تسهيلًا للانتهاء من تصوير أكبر عدد من مشاهد العمل.

أبطال مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد ويشاركه البطولة عدد من نجوم الفن أبرزهم: أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، عماد زيادة، طارق النهري، وتقوم الفنانة إيمان العاصي بدور البطولة النسائية أمام عمرو سعد، بعد اعتذار الفنانة غادة عادل، وهو من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي.

أحداث مسلسل سيد الناس

ومن المقرر أن تدور أحداث مسلسل سيد الناس للفنانة بشرى بإحدى القرى في صعيد مصر، ويبدأ التصوير في منطقة الصليبة، حيث يتواجد منزل عمرو سعد ضمن أحداث المسلسل.

وكانت الفنانة ريم مصطفى، تعاقدت على المشاركة في مسلسل سيد الناس، حيث تجسد البطولة النسائية، خلال أحداث العمل، وذلك تمهيدًا لبدء التصوير خلال الأيام المقبلة، لتسجل تعاونها الأول مع عمرو سعد سواء في الدراما أو السينما.